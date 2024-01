Nachodzi rewolucja w suszeniu włosów. Ta suszarka to technologiczne dzieło sztuki!

L’Oréal Airlight Pro to suszarka do włosów nowej generacji

Na tegorocznych, właśnie trwających targach CES, Grupa L’Oréal zaprezentowała AirLight Pro — „suszarkę do włosów nowej generacji”, stworzoną — jak informuje producent — we współpracy ze stylistami, zarówno z myślą o profesjonalistach, jak i konsumentach. Rozwiązanie zostało opracowane przy udziale Zuvi, start-upu specjalizującego się w sprzęcie komputerowym, który tworzy zespół inżynierów i naukowców.

Źródło: L’Oréal

Czym wyróżnia się Airlight Pro? Jak mogliśmy się dowiedzieć od firmy podczas targów CES, opiera się ona na połączeniu technologii służących do pielęgnacji włosów: światła podczerwonego i ruchu powietrza, które zapewniają wizualnie gładsze i nawilżone włosy. Zaprezentowana przez L’Oréal technologia pozwala także na szybsze suszenie dzięki zoptymalizowanym przepływom ciepła, dopasowanym do rodzaju włosów przy ograniczaniu zużycia energii nawet do 31 procent. Nicolas Hieronimus, CEO Grupy L’Oréal, mówi:

Od 115 lat L’Oréal wykorzystuje naukę, aby wprowadzać innowacje i dostarczać konsumentom niezapomnianych doznań w sferze piękna, które spełniają ich indywidualne aspiracje. Dzięki AirLight Pro, stworzonemu we współpracy z Zuvi, udowadniamy, że technologia może poprawiać wydajność rozwiązań w zakresie piękna, odpowiadając na potrzeby różnych rodzajów włosów oraz ograniczając swój wpływ na środowisko. To jest przyszłość piękna, którą chcemy tworzyć.

Źródło: L’Oréal

L’Oréal i Zuvi łączą siły

L’Oréal nawiązał współpracę z Zuvi, a jej celem było opracowanie i wdrożenie nowej generacji rozwiązania do suszenia włosów, stworzonego dla ludzi z branży fryzjerskiej i konsumentów na całym świecie. Mingyu Wang, założyciel i CEO Zuvi, mówi:

Misją Zuvi jest pozostawienie świata lepszym, niż go zastaliśmy, poprzez przełomowe technologie i wprowadzanie innowacji. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie optyki, aerodynamiki i projektowania elektroniki użytkowej stworzyliśmy wyjątkowy produkt. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej dotychczasowej pracy. A teraz, dzięki partnerstwu z L’Oréal, firmą z ponad 100-letnim doświadczeniem w pielęgnacji włosów i urody, mamy możliwość przeniesienia naszych produktów na wyższy poziom. Razem tworzymy i będziemy nadal tworzyć przełomowe technologie w dziedzinie piękna.

Źródło: L’Oréal

Technologia LightCare, wdrożona przez firmę Zuvi do suszarki do włosów, ma stanowić rewolucję w dziedzinie pielęgnacji włosów. Zespół ponad stu inżynierów, projektantów, fryzjerów i naukowców z Działu Badań i Innowacji L’Oréal oraz Zuvi stworzył AirLight Pro. Suszarka wykorzystuje światło podczerwone i strumień powietrza do błyskawicznego suszenia włosów na ich samej powierzchni, jednocześnie zachowując odpowiednie nawilżenie wewnątrz każdego pasma.

Źródło: Depositphotos

Co ma zmienić AirLight Pro?

Według informacji podanych na CES, suszarka AirLight Pro zapewnia włosom nawet o 33 procent więcej nawilżenia i ich wizualnie gładkie wykończenie zyskuje o 59 procent. Wszystko to osiągalne przy krótszym czasie suszenia i mniejszym zużyciu energii, które wynosi nawet do 31 procent. Zamiast korzystać z tradycyjnych suszarek z termicznymi prętami, AirLight Pro wyróżnia się 17-łopatkowym, wysokoobrotowym silnikiem i opatentowaną technologią podczerwieni zasilaną żarówkami wolframowo-halogenowymi. To połączenie ma umożliwić szybkie suszenie bez ryzyka przegrzania. Dzięki tej metodzie, suszenie odbywa się na powierzchni włosów, co utrzymuje ich wewnętrzne nawilżenie.

Źródło: Depositphotos

L’Oréal, za pomocą swojego korporacyjnego funduszu venture, BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, został mniejszościowym udziałowcem Zuvi. Sprzęt, oprogramowanie i aplikacja mają działać harmonijnie, umożliwiając dostosowanie ustawień do osobistych preferencji każdego użytkownika. To nie tylko suszarka do włosów Barbara Lavernos, zastępca CEO ds. badań, innowacji i technologii w L’Oréal, mówi:

Od ponad dekady Dział Badań i Innowacji L'Oréal tworzy nową dziedzinę - piękno napędzane technologią (Augmented Beauty). To technologia, która w niezrównany sposób odpowiada na potrzeby konsumentów. AirLight Pro, z ponad 150 zgłoszonymi patentami, stanowi doskonały przykład tego przełomu w dziedzinie urody, po raz pierwszy wprowadzając rozwiązanie do suszenia włosów, które jednocześnie dba o włosy i planetę.

Źródło: Depositphotos

Źródło, grafika wyróżniająca: L’Oréal