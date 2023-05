Wielka zmiana na Disney+. Kiedy wracają seriale Marvela?

Marvel przygotował już w sumie 8 osiem seriali z uniwersum dla Disney+. Wszystko zaczęło się od WandaVision, a później pojawiły się też "Falcon i Zimowy Żołnierz", "Loki", "What if...?", "Hawkeye", "Moon Knight", "Ms. Marvel", a także "She-Hulk". Można chyba śmiało powiedzieć, że każdy z serial spotkał się z innym odbiorem i generował inny buzz wokół siebie. Żaden z nich nie był jeszcze kontynuowany na platformie Disney+ i dopiero "Loki" będzie pierwszą serią, której 2. sezon trafi do serwisu. Do niedawna wiedzieliśmy jedynie, że nastąpi to w tym roku, ale Marvel podzielił się dokładną datą debiutu.

Loki 2. sezon - kiedy na Disney Plus?

Studio potwierdziło, że 2. sezon "Lokiego" zadebiutuje 6 października. Druga seria będzie liczyć w sumie 6 odcinków, więc dokładnie tyle samo, co pierwsza. Tom Hiddleston powróci więc do roli tytułowego (anty)bohatera, który jako bóg psot będzie wciąż uwikłany w pokręcone i nieprzewidywalne podróże w czasie i przestrzeni (mówiąc oględnie).

Wiemy, że w drugim sezonie zobaczymy także oglądanych wcześniej Owena Wilsona i Sophię DiMartino, a także gwiazdę "Wszystko wszędzie na raz" Ke Huy Quan. Nie zostało na tę chwilę potwierdzone, by w 2. sezonie "Lokiego" miał pojawić się Jonathan Majors, który mierzy się z poważnymi zarzutami w sądzie. Jego występ w trzecim Ant-Manie miał być szansą na wprowadzenie niezwykle silnego przeciwnika Kanga, także dla Lokiego. Scenariuszem do wszystkich odcinków ponownie zajął się Eric Martin, a Justin Benson i Aaron Moorhead przewodzili reżyserii.

Echo - kiedy na Disney Plus? Wszystkie odcinki jednego dnia

Takiej premiery na Disney Plus jeszcze nie było. Marvel zadecydował o udostępnieniu wszystkich odcinków nowego serialu w MCU pt. "Echo" jednego dnia. Każdy poprzedni tytuł trafiał na platformę z jednym lub dwoma odcinkami w dniu debiutu, by kolejne dodawane były w cotygodniowych odstępach. Tym razem sytuacja będzie zupełnie inna, bo "Echo" będziecie mogli binge'ować w całości już w dniu premiery od około 9:00 rano 29 listopada.

Serial będzie kontynuować wątek Mayi Lopez (Alaqua Cox), natywnej amerykanki wprowadzonej do MCU w "Hawkeye". Wśród twórców i w obsadzie znaleźli się Zahn McClarnon, Graham Greene, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs oraz Cody Lightning. Reżyserią zajęli się Sydney Freeland i Catriona McKenzie. Dla fanów Marvela i nie tylko prawdopodobnie największą atrakcją będzie jednak powrót Vincenta D’Onofrio i Charliego Coxa do ról Wilsona Fiska/Kingpina i Matta Murdocka/Daredevila.

Filmy i seriale MCU w 2023 roku

Za nami dwie premiery w Marvel Cinematic Universe w tym roku: "Ant-Man: Kwantomania" i "Strażnicy Galaktyki 3", ale jeszcze sporo przed nami. W listopadzie zobaczymy w kinach "The Marvels", a na platformę Disney Plus trafią 2. sezon "What if...?", "Tajna inwazja", wspominane 2. sezon "Lokiego" i "Echo", a także "Ironheart" i "Agatha: Coven of Chaos" będący spin-offem "WandaVision".