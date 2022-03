Loewe klang bar5 mr + sub5 basalt grey - Twoje wysokiej jakości kino domowe

Kiedy budujemy swój wymarzony media room, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą okazać się decydujące w kwestii tego, na jakie rozwiązania się zdecydujemy. Oczywiście, nie da się ukryć, że niezwykle ważną kwestią są tutaj finanse, jednak dziś coraz więcej osób może pozwolić sobie na sprzęt naprawdę wysokiej klasy. Z racji na to, że dostępność i różnorodność high-endowych rozwiązań audio rośnie z roku na rok, naturalne jest to, że osoby chcące zbudować swój własny setup, które jednocześnie nie poruszają się płynnie po tym, co oferuje rynek, mogą czuć się trochę zagubione i niepewne, czy to, co wybiorą będzie dla nich odpowiednie.

Tutaj widać dużą rolę sklepów specjalistycznych, takich jak Top Hi-Fi & Video Design, których pracownicy doradzają i pomagają w doborze odpowiedniego sprzętu do potrzeb klienta. Dziś skupimy się na jednym ze sprzętów oferowanych przez tę sieć sklepów, który zdecydowanie przypadnie do gustu osobom, które lubią oglądać dużo filmów.

Loewe klang bar5 mr - uniwersalny soundbar dla każdego

Oczywiście, każdy chce od swojego sprzętu audio jak najlepszego brzmienia. Jednak jeżeli w takim wypadku często mówimy nie tylko o zakupie odpowiednich głośników i wzmacniacza, ale też o odpowiednim ich umieszczeniu w pomieszczeniu, a i samo pomieszczenie powinno mieć odpowiednią charakterystykę akustyczną by uzyskać najlepsze rezultaty. Naturalnie jest grupa ludzi, która nie chce się o to martwić, a która chce, aby połączenie np. Pomiędzy sprzętem a telewizorem było bardzo proste, a jego ustawienie i obsługa nie wymagały dużo pracy.

Dla takich osób firma Loewe, którą znacie zapewne z innych materiałów pojawiających się na Antyweb, zaproponowała swój nowy produkt, czyli klang bar5 mr. Jest to sprzęt audio, który łączy w sobie wysoką jakość dźwięku i prostotę obsługi, dzięki czemu każdy dzięki niemu może cieszyć się z ulubionego filmu, serialu czy gry wideo w zupełnie nowy sposób. Opis warto zacząć przede wszystkim od jakości dźwięku oferowanego przez sam soundbar. Fakt, że posiada moc wyjściową na poziomie aż 440 W sprawia, że jest w stanie grać naprawdę donośnie i jednocześnie - nie przesterowywać i nie spłycać dźwięku. Oglądane przy jego użyciu filmy brzmią pełnie i bardzo przestrzennie. Jest to z pewnością zasługa faktu, że klang bar5 mr wspiera technologię Dolby Atmos, pomagającą wirtualizować dźwięk w trójwymiarze. Oprócz tego wspiera on także Dolby TrueHD, DTS:X i DTS Virtual:X by zapewnić użytkownikowi najlepsze wrażenia z oglądanych treści.

Jak wspomniałem - dużą zaletą tego sprzętu jest łatwość jego obsługi. Soundbar posiada na pokładzie trzy złącza HDMI z funkcją 4K Pass-trough ze wsparciem dla takich standardów jak Dolby Vision, HDR10, HDR10+. Oznacza to, że możemy z łatwością podłączyć go do dowolnego źródła w naszym domu - konsoli, odtwarzacza Blu-ray, dekodera czy oczywiście, telewizora. Jedno z gniazd HDMI obsługuje eARC, które pozwala nam przesłać dźwięk w formacie Dolby Atmos np. z aplikacji Netflix uruchomionej na telewizorze wyposażonym również w gniazdo HDMI eARC. Oprócz tego nie ma absolutnie żadnego problemu z połączeniem soundbara z usługami streamingowymi. klang bar5 mr wspiera zarówno Apple AirPlay 2 jak i posiada wbudowany w siebie Chromecast, co umożlwia korzystanie z wielu serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music, Tidal czy Deezer, a także radia internetowego.

Oprócz brzmienia i łączności, ważną funkcją soundbara jest także wygląd. Dziś ludzie przywiązują coraz większą wagę do tego, w jaki sposób prezentuje się elektronika której używają. Widać to po wszystkich sprzętach - od smartfonów po profesjonalne urządzenia audio. Omawiany dziś soundbar nie jest wyjątkiem. Jego konstrukcja jest bardzo elegancka i jednocześnie - minimalistyczna, z materiałowym obiciem biegnącym przez całą długość konstrukcji. Nawet ekran nie zaburza wyglądu sprzętu, ponieważ ciekłokrystaliczny wyświetlacz informujący o najważniejszych parametrach (głośność, sposób połączenia etc.) został schowany pod materiałem i włącza się tylko w momencie, w którym potrzebujemy informacji. Dzięki temu producent zyskał pewność, że klang bar5 mr wpasuje się w każdy wygląd salonu i zawsze będzie się tam elegancko prezentował.

Kino domowe na wyciągnięcie ręki

Nawet uprzestrzenniony, dźwięk stereo to często za mało dla dynamicznych scen akcji, pełnych napięcia momentów w horrorach czy świetnej oprawy muzycznej w największych filmowych hitach. Dlatego też wiele osób zachęconych brzmieniem swojego sprzętu chce zbudować w okół niego kino domowe, bądź też - cały system multiroom. Dlatego kluczowe jest, by przy wyborze soundbara zapewnić sobie możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły. Tak też jest w przypadku Loewe klang bar5 mr, do którego w zestawie mamy dołożony subwoofer Sub5 o mocy aż 360 W. Jego duża moc sprawia, że we wszystkich scenach eksplozji czy niskich tonach w muzyce z horroru nie tylko usłyszymy głęboki i pełny bas wypełniający pomieszczenie, ale wręcz poczujemy go na podłodze. Połączenie tych dwóch elementów ze sobą zajmuje dosłownie chwilę, a dodatkowo - do soundbaru możemy dodać także dwa bezprzewodowe głośniki satelitarne klang mr1, tworząc w ten sposób profesjonalny i świetnie brzmiący zestaw 7.1.2. Satelity łączą się z soundbarem za pomocą autorskiego standardu WDAL 2.0, który zapewnie minimalne opóźnienia w przesyłaniu dźwięku. Jeżeli natomiast chcielibyśmy, by soundbar był częścią jeszcze większego zestawu - nie ma żadnego problemu. Loewe klang bar5 mr posiada system multiroom oparty na platformie DTS Play-Fi, dzięki czemu nie ma problemu we wkomponowaniu go w domowy ekosystem produktów wspierających tę platformę np. klang mr1/3/5 lub sprzęt innych producentów.

Modele takie jak ten pokazują, jak duży postęp dokonał się w dziedzinie domowych systemów audio. Dziś każdy może cieszyć się świetnym dźwiękiem i nie musi martwić się o takie elementy jako kompatybilność czy skomplikowane ustawienia. Dzięki temu coraz więcej ludzi może pozwolić sobie na budowę takich systemów domowej rozrywki, jakie zawsze chcieli mieć.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Desing, dystrybutorem marki Loewe w Polsce.