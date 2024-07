Live Activities coraz szerzej dostępne

Mapy Google to bez wątpienia świetna i bardzo popularna nawigacja. Korzystamy z niej nie tylko w samochodach, ale również na smartfonie, szczególnie jeśli wylądowaliście w nowym dla siebie mieście. Jeśli macie telefon z Androidem to jest to całkiem proste, bo wskazówki z nawigacji będą wyświetlane nawet na zablokowanym ekranie. Nie ma potrzeby chodzić z odblokowanym telefonem z aktywną aplikacją, co pozwala oszczędzać baterię. Posiadacze smartfonów iPhone takich dogodności jednak nie mają. W iOS aplikacja Mapy Google nie może wysyłać wskazówek nawigacji w powiadomieniach. Google testuje jednak inny sposób, który nazwano Live Activities.

Rozwiązanie to zapowiedziano jeszcze w 2023 roku, ale do dzisiaj nie doczekało się pełnej dostępności na iOS. Jak to zwykle bywa z nowinkami udostępnianymi przez giganta z Mountain View, nowe możliwości aktywowane są po stronie serwera i jest to robione falami. Wygląda jednak na to, że posiadacze smartfonów iPhone mogą wreszcie doczekają się pełnej dostępności. W ostatnich tygodniach coraz więcej użytkowników chwali się, że Live Activities działa już na ich smartfonie i przekazuje wskazówki nawigacji. Wygląda to mniej więcej tak jak na obrazku poniżej.

Stosowna informacja może pojawić się w okienku powiadomienia dostępnym nawet na zablokowanym ekranie lub na dymku Dynamicznej wyspy, jak na zdjęciu powyżej. Dzięki tego typu wskazówkom wiemy nie tylko jak daleko mamy do celu, ale również kiedy i gdzie skręcić jeśli droga, którą podążamy jest bardziej skomplikowana. Ciężko w tej chwili powiedzieć kiedy usługa będzie dostępna dla wszystkich, ale z pewnością możecie od czasu do czasu sprawdzić, czy akurat u was już się nie pojawiła. Z Google nigdy nie znamy dnia ani godziny ;-).

źródło grafiki: Depositphotos / KurumiTV