Lista anulowanych i przedłużonych seriali Netflix. Są tu Wasze ulubione?

Netflix produkuje przeogromne ilości treści i nadążenie za wszystkim jest dość trudnym zadaniem. Czasami nie jest jasne, jak wygląda sytuacja danego tytułu, ponieważ w Sieci krąży całe mnóstwo informacji nieaktualnych lub niepotwierdzonych. Rzeczywiście, losy niektórych produkcji nie są do końca znane, ponieważ sam Netflix nie komentuje ich w żaden sposób.

Widzieliście ostatni hicior Netfliksa? Jest najpopularniejszy na całym świecie

Właśnie tak wygląda sytuacja wokół polskiej produkcji „1983”, która nie została oficjalnie anulowana/zakończona – od czasu debiutu 1. sezonu nie opublikowano żadnego stanowiska, pojawiały się wzmianki o powstającym scenariuszu kontynuacji, ale to by było na tyle. Poniżej znajdziecie listę seriali Netfliksa (na podstawie Netflixlife.com), które zostały anulowane lub zapowiedziano ich koniec.

They're going to go out with a bang.

Ozark will be back with an expanded 14-episode final season. pic.twitter.com/otIoUeTXyH

— Netflix (@netflix) June 30, 2020