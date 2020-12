Niedawno serwis przeszedł ogromną metamorfozę za sprawą nowego designu. Teraz czas na nową funkcję i to całkiem sporą. Tą funkcją są strony produktowe.

Strony produktowe na LinkedIn

Przedstawiciele LinkedIn poinformowali o wdrożeniu nowej zakładki w serwisie o nazwie Product Pages. Jest to narzędzie kierowane do firm, aby te mogły w prosty sposób budować silniejsze więzi i zaangażowanie z odbiorcami swoich usług czy produktów.

Po co? Aby generować więcej reakcji, co przekłada się bezpośrednio na zasięgi. Finalnie ma to umożliwić firmom zdobycie wartościowych (tzw. gorących) leadów.

LinkedIn zastąpi tradycyjne landingi?

Nowa zakładka to ciekawe możliwości dla firm. Będą mogli m.in.:

przedstawić referencje od klientów

zbierać opinie i oceny

załączać tzw. call to action połączony z konkretnym celem jak umówienie się na demo czy rozmowa z przedstawicielem

załączać materiały foto i wideo oraz dokładnie opisać produkt

LinkedIn dostarcza naprawdę ciekawe narzędzie, które może zachęcić niektóre firmy do zapomnienia o budowaniu typowego landingu i przeniesienie się na ich platformę co bezpośrednio zwiększyłoby ruch i zaangażowanie, a przecież o to tu chodzi.

Zastanawiam się tylko, gdzie jest haczyk. Na pierwszy rzut oka wygląda to, jak rozwiązanie win — win dla obu stron, a to zawsze budzi moją podejrzliwość w przypadku firm tej skali.