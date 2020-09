LinkedIn się zmienia pierwszy raz od 5 lat. Wygląda to świetnie!

LinkedIn nigdy nie kojarzył się z niczym fajnym czy rozrywkowym, to po prostu miejsce, gdzie masa osób wpisuje sobie CEO jako stanowisko, a co druga osoba to rekruter, który/która chce nam wręczyć kolejną super ofertę pracy. Wygląd – przynajmniej dla mnie – odgrywa tam drugorzędną rolę. Ma być czytelnie, mam wiedzieć gdzie co jest, a fakt, że nie ma tam co chwila jakiejś rewolucji odbieram raczej jako plus, a nie minus.

Przyszedł czas na zmiany

Jednak nic nie trwa wiecznie, po 5 latach Microsoft zdecydował się na wprowadzenie szeregu zmian, a tak naprawdę na sporą transformację interfejsu z jakim przychodzi nam pracować. Ma być lżej, czytelniej i bardziej na czasie. Wspomniany redesign dotyczy zarówno wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji mobilnej. Udostępnione materiały i zapowiedzi wyglądają naprawdę obiecująco, więc nie mogę się doczekać kiedy będzie to w końcu działać.