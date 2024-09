Ten mecz Ligi Mistrzów zobaczysz w TVP. Widzowie zmusili nadawcę do wyjaśnień

Już za niespełna dwa tygodnie (17 września) ruszają pierwsze rozgrywki tegorocznej Ligi Mistrzów. Główne prawa do transmisji należą do Canal+ i to tam zobaczymy wszystkie spotkania, ale dzięki porozumieniu między C+ a TVP kilka meczów obejrzymy też za darmo w Telewizji Polskiej. Krajowy nadawca ogłosił szczegóły współpracy niedawno, robiąc nadzieję tym widzom, którzy Canal+ w abonamencie nie posiadają. Problem polega jednak na tym, że TVP jest w tym przypadku nadawcą drugiej kategorii.

Nie będzie szlagierowego spotkania w TVP

Jednym z największych hitów (o ile nie największym) pierwszej kolejki Ligi Mistrzów będzie mecz z obecnymi królami Premier League i Serie A – Manchester City vs. Inter Mediolan. To właśnie na tę potyczkę ostrzyli sobie zęby polscy kibice, ale to spotkanie będzie zarezerwowane tylko dla Canal+. W zamian za to TVP wyświetli znacznie mniej atrakcyjne spotkanie Club Brugge z Borussią Dortmund.

Źródło: Depositphotos

Ta decyzja stała się powodem krytyki w mediach społecznościowych, ale TVP przekonuje, że niewiele miało do gadania, wybierając mniejsze zło. Umowa między TVP a Canal+ zakłada bowiem, że krajowy nadawca będzie mógł wybierać tylko mecze drugiego wyboru – wszystkie hity dużych drużyn zostają w rękach Canal+. Telewizja Polska miała więc do dyspozycji Club Brugge-Borussia Dortmund, PSG-Girona oraz Celtic-Slovan Bratysława – trzeba więc przyznać, że był to najlepszy wybór pod kątem umiejętności piłkarskich i gwiazd w obu składach.

W tematach futbolowych przypomnijmy, że dziś o 20:45 reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza zmierzy się ze Szkocją. Gdzie oglądać mecz za darmo? Tego dowiecie się z tego wpisu.

Stock image from Depositphotos