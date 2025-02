Ten lifehack z TikToka miał przynosić ulgę. Jest niebezpieczny!

W serwisie TikTok możemy znaleźć mnóstwo materiałów z poradami na temat tego, co robić, by żyć wygodniej. Jedna z nich, ostatnio szalenie popularna, dotyczy sposobu, dzięki któremu wielogodzinne podróże komunikacją zbiorową mają być znacznie bardziej znośne. Eksperci nie pozostawiają jednak na tej metodzie suchej nitki. To nie tylko nie działa, ale przede wszystkim jest niebezpieczne!

Jak wygodnie podróżować komunikacją zbiorową? Wykorzystaj pas bezpieczeństwa w nieco inny sposób

Wspomniana rada z TikToka dotyczy tego, w jaki sposób można wykorzystać biodrowy pas bezpieczeństwa. Znajdziemy go we wszystkich samolotach, jak również w wielu autobusach o standardzie międzymiastowym i turystycznym. Do czego ma służyć? Oczywiście do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom w sytuacji, gdy mogą oddziaływać na nich zwiększone siły. W przypadku podróży autobusem, co naturalne, mowa o gwałtownym hamowaniu czy wypadku. Podczas lotu samolotem pasy biodrowe należy mieć zapięte podczas startu i lądowania. Może się również zdarzyć, że załoga zaleci ich zapięcie również w innym momencie lotu. Jak przekonują TikTokerzy, można inaczej.

Lifehack zakłada, że poluźnimy nieco pas i zapniemy go nie wokół pasa, ale wokół... kostek. Oczywiście by to zrobić trzeba najpierw podnieść nogi, by oprzeć stopy o siedzisko. Taka pozycja, zgodnie z zamysłem wynalazców, ma sprawić, że poczujemy się niczym zwinięci w kłębek w łóżku, dzięki czemu zrobi nam się przyjemniej i szybciej zaśniemy. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Otóż nie, a wręcz przeciwnie. Tak pod żadnym pozorem nie wolno robić.





fot. Karla Cripps/CNN

Chcesz podróżować z pasem zapiętym wokół kostek? Tylko sobie zaszkodzisz

Co do tego, że zalecana na TikToku pozycja do podróżowania komunikacją zbiorową nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi, zgodni są przedstawiciele branży lotniczej i lekarze. Pierwsi mówią, że w ten sposób narażamy się na to, że pas nie zadziała właściwie i podczas incydentu po prostu zrobi nam krzywdę. Drudzy wskazują na fakt, że nie jest to pozycja przyjazna dla naszego organizmu. Lekarz Nathan Connell, hematolog z Brigham and Women’s Hospital, którego wypowiedź cytuje CNN, zwraca uwagę na to, że długotrwałe przebywanie w pozycji utrudniającej przepływ krwi może prowadzić do powstawania zakrzepów i innych chorób układu krwionośnego.

To chyba wystarczające argumenty ku temu, by zamiast TikTokerów słuchać specjalistów.

