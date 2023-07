Lidlomix w promocyjnej cenie. Nie przegap tej oferty!

Monsieur Cuisine Smart, znany z uniwersalności, wszechstronności oraz funkcji podobnych do tych w Thermomiksie, został przeceniony o 300 złotych! Tylko przez 4 dni możesz go mieć za jedyne 2199 złotych zamiast 2499 złotych. 12 procent to nie lada obniżka - jeżeli myśleliście o jego zakupie, to może być najlepszy moment.

Zgodnie z promocją, oferta potrwa od 3 sierpnia do niedzieli 6 sierpnia - lub do wyczerpania zapasów. Moim skromnym zdaniem dobrze będzie zakupić Lidlomiksa już pierwszego dnia promocji, bo za chwilę owe zapasy mogą się naprawdę wykończyć.

Monsieur Cuisine Smart (czyli popularny "Lidlomix") jest wyposażony w 8-calowy, dotykowy wyświetlacz i ma wbudowane aż 15 programów automatycznych. Dodatkowo, w bazie urządzenia znajduje się ponad 1000 sprawdzonych przepisów, które dzięki łączności WiFi można przeglądać i odtwarzać u siebie, a także je recenzować. Aby zakupić tego robota, wystarczy odwiedzić stronę internetową lidl.pl. Dostawa? Szybka i bezproblemowa - po jednym dniu roboczym, urządzenie powinno znaleźć się w wybranym przez Ciebie paczkomacie.

Jeżeli czekałeś na taką promocję na Lidlomiksa - właśnie możesz z niej skorzystać. 2200 bez jednej złotówki to dobra cena - biorąc pod uwagę jego możliwości, zdecydowanie będzie to wspaniała pomoc w Twojej kuchni.