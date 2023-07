Płacisz raz - jeździsz całą dobę! Świetna promocja Kolei Śląskich

Chciałbyś sobie pojeździć po Śląsku, nie wydając przy tej okazji sporych pieniędzy? Teraz masz na to szansę! Koleje Śląskie przedstawiają niezwykle atrakcyjną ofertę dla wszystkich podróżnych zainteresowanych regionem. Oto "bilet wakacyjny jednodniowy" - uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Śląskich przez 24 godziny!

Od 1 lipca do 31 sierpnia, Koleje Śląskie udostępniają unikalną możliwość podróżowania bez żadnych ograniczeń. Za jedyne 30 złotych będziecie mogli podróżować pociągami Kolei Śląskich przez cały dzień!

Promocja Kolei Śląskich - płacisz raz, jeździsz całą dobę! (link)

Promocyjne bilety są dostępne w kasach biletowych, biletomatach Kolei Śląskich oraz w wybranych kanałach sprzedaży internetowej i mobilnej (poza systemami BILKOM i e-podróżnik). Cóż, trudno mi znaleźć bardziej atrakcyjną ofertę - nie tylko w portfolio Kolei Śląskich, ale też i w ofercie innych przedsiębiorstw kolei regionalnych w Polsce.

Jedyne o czym musicie pamiętać, to fakt, że oferta nie obejmuje przejazdów pociągami o charakterze komercyjnym, a także wybranych odcinków, takich jak Trzebinia - Kraków Główny, Chałupki - Bohumin i Sucha Beskidzka - Zakopane. Płacąc 30 złotych - jeździsz całą dobę. Jeżeli myślicie o zrobieniu sobie weekendowej przejażdżki po najważniejszych miastach Śląska, ale chcecie to zrobić przy okazji wygodnie i bez angażowania się w długą jazdę autem - to prawdopodobnie najlepsza możliwa opcja. Sam zastanawiam się, czy nie skorzystać z tej oferty - może spotkamy się w jednym pociągu?