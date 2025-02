Lidl wprowadza rewolucję. Ucieszy szczególnie kierowców

Lidl szykuje prawdziwą rewolucję w swojej aplikacji mobilnej Lidl Plus. Zmiany docenią przede wszystkim kierowcy samochodów elektrycznych i hybrydowych. Jest też coś dla tych, którzy zakupy robią korzystając z usługi Scan&Go.

Z aplikacji Lidl Plus w Polsce ma korzystać już ponad 7,7 mln klientów sieci popularnych sklepów (dane: PBI/Gemius), które przyciągają uwagę przede wszystkim promocjami organizowanymi regularnie, co kilka dni. Wiele z tych ofert dostępnych jest właśnie dla użytkowników apki, którzy mogą aktywować kupony lub wydając w sklepie określoną kwotę. Już wkrótce w wybranych lokalizacjach aplikacja zyska dodatkową funkcjonalność, którą docenią właściciele pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Lidl Plus z nowościami. Docenią je kierowcy aut elektrycznych i hybrydowych

Chodzi o wygodne zarządzenie i sterowanie ładowarkami znajdującymi się na parkingach niektórych sklepów Lidl. W aplikacji Lidl Plus w sekcji "Więcej" pojawi się nowa zakładka "e-mobilność. To właśnie tam klienci wybiorą stację ładowania, z której chcą skorzystać – poprzez wyszukanie i zaznaczenie jej na mapie lub poprzez zeskanowanie kodu QR, widniejącego na stacji.

Co ważne, rejestracja i założenie konta w aplikacji Lidl Plus oraz rejestracja karty płatniczej w Lidl Pay są konieczne do korzystania z usługi ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Z regulaminu, który zacznie obowiązywać 5 marca tego roku, dowiadujemy się także, że tytułem preautoryzacji z rachunku bankowego Klienta zostanie pobrane 100 zł. Niewykorzystana kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania usługi.

Jednak to nie koniec zmian, gdyż pojawią się zmiany w działanie usługi Scan&Go. To system pozwalający na robienie zakupów bez konieczności udania się do kasy. W ramach tej usługi, klienci w wybranych lokalizacjach mogą samodzielnie skanować towary umieszczane w koszyku podczas zakupów i realizować płatność bez konieczności ich wyjmowania przy kasie. W ramach nowego regulaminu, pracownicy sklepu będą mieli możliwość weryfikowania zakupów oraz wyrywkowego sprawdzania poszczególnych lub wszystkich towarów, które mają zostać zakupione.