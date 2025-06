Majsterkowicze będą wniebowzięci. Lidl rzucił sprzęt za grosze

Lidl rzuca na swoje półki nowy sprzęt i to w niższej cenie niż zwykle. Klienci sklepu już wkrótce będą mogli zaopatrzyć się w elektronarzędzia marki Parkside.

Miłośnicy majsterkowania i domowych napraw mają powód, by przejść się do Lidla, ale nie w sobotę, tylko od czwartku 5 czerwca, gdyż to właśnie wtedy sieć Lidl oferuje bogaty wybór narzędzi marki Parkside w promocyjnych cenach. Wśród przecenionych produktów znajdziemy zarówno sprzęt warsztatowy, jak i urządzenia przydatne w pielęgnacji ogrodu czy przy czyszczeniu auta. Każde z urządzeń objęte jest 3-letnią gwarancją i dostępne również online na lidl.pl.

Warsztatowe hity – spawarka, frezarka i szlifierka

Na szczególną uwagę zasługuje spawarka inwertorowa FLUX 230 V w cenie 349 zł, przeceniona o 50 zł. Urządzenie umożliwia spawanie metodą FLUX bez użycia gazu ochronnego, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla amatorów. Automatyczna regulacja prądu spawalniczego i funkcja posuwu drutu ułatwiają obsługę.

Nowością w ofercie jest frezarka do lakieru 720 W w cenie 249 zł, idealna do szybkiego usuwania farby, lakieru lub nierówności z drewnianych powierzchni. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i mocnemu silnikowi doskonale sprawdzi się podczas renowacji mebli.

Z kolei szlifierka szczotkowa 1300 W oferowana również za 249 zł, to narzędzie o szerokim zastosowaniu – od szlifowania po satynowanie metalu i drewna. System Power-Control automatycznie dostosowuje moc do rodzaju obrabianego materiału.

Dla osób pracujących z metalem Lidl proponuje nożyce do cięcia blachy 550 W w cenie 149 zł. Urządzenie radzi sobie z blachą stalową o grubości do 1,6 mm, co czyni je niezwykle praktycznym narzędziem zarówno w garażu, jak i na budowie.

Nie zabrakło też propozycji dla tych, którzy planują porządki na podwórku czy w garażu. Myjka ciśnieniowa 1800 W została przeceniona z 349 zł na 289 zł. Dzięki maksymalnemu ciśnieniu roboczemu 135 barów i przepływowi 420 l/h świetnie sprawdzi się przy czyszczeniu kostki brukowej, pojazdów czy elewacji.

Dodatkowo odkurzacz do pracy na mokro i sucho 1200 W kosztuje teraz 129 zł (zamiast 199 zł). Wyposażony w 12-litrowy zbiornik ze stali szlachetnej, funkcję odsysania wody oraz możliwość pracy jako dmuchawa – to sprzęt wielofunkcyjny, który sprawdzi się w każdym warsztacie.

