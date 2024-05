Świetna promocja dla fanów Apple. Koniecznie sprawdźcie ofertę Lidla

Budowa swojego własnego ekosystemu produktów bardzo szybko potrafi drenować kieszeń fana technologii. Smart gadżety, które działają ze sobą nawzajem, bardzo często potrafią kosztować "premium", a jeżeli mówimy o sprzętach współpracujących z urządzeniami Apple, to wysoka cena jest niemal gwarantowana.

Jednak nie zawsze tak jest i co jakiś czas można napotkać ciekawe promocje i sprzęty, które mogą rozbudować naszą kolekcję, a których cena jest niesamowicie atrakcyjna. Tak jest i w tym przypadku, ponieważ Lidl wprowadził właśnie do oferty świetny gadżet.

Od poniedziałku w Lidlu lokalizator za mniej niż 50 zł

Lokalizatory potrafią być bardzo przydatne i wiele historii pokazało, że pomagają one nie tylko przy odnajdowaniu zgub, ale też - pozwalają odzyskać przedmiot, który został skradziony. Dlatego dobrze jest mieć je w swoim posiadaniu. Te jednak często kosztują całkiem sporo - cena za pojedynczego AirTaga to ponad 100 zł.

Jeżeli jednak jesteśmy posiadaczem iPhone'a, zdecydowanie powinniśmy przyjrzeć się ofercie Lidla, gdzie od poniedziałku 27 maja dostępny będzie lokalizator firmy Silvercrest, który obsługuje technologię Apple Find My i kosztuje zaledwie 49,99 zł za sztukę. Jest on dostępny w trzech kolorach, wraz z breloczkiem, pozwalającym przyczepić go do kluczy czy walizki, abyśmy nie musieli martwić się o ich zgubienie.

To nie pierwszy raz, kiedy Lidl wprowadza do oferty świetnie wycenione urządzenie dla fanów technologii. W końcu Monsieur Cuisine Smart, czyli popularnego Lidlomixa nie trzeba nikomu przedstawiać, a w ofercie firmy nieustannie pojawiają się ciekawe technologiczne gadżety. Zdecydowanie warto więc śledzić ofertę sklepu, a jeżeli jesteśmy fanami Apple - w przyszły poniedziałek wybrać się, aby kupić taniej przydatny gadżet.

