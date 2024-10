Lidl kokietuje majsterkowiczów. Przydatna elektronika za grosze

Lidl po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom majsterkowiczów, przygotowując specjalne promocje na sprzęt i narzędzia marki Parkside. Od czwartku, 31 października, w ofercie znajdą się urządzenia, które ułatwią pracę w domu, warsztacie czy ogrodzie.

Lidl wyprzedaje narzędzia marki Parkside

Na pierwszy plan wysuwa się wyrzynarka 800 W marki Parkside, dostępna w promocyjnej cenie 99 zł (wcześniej 129 zł). To wszechstronne urządzenie do cięcia drewna i innych materiałów, które wyróżnia się solidną mocą. W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do pracy: brzeszczot, ogranicznik, płoza poślizgowa, złączka do układu odsysania pyłu oraz osłona. Dzięki kluczowi imbusowemu łatwo dokonamy wymiany narzędzi. Wyrzynarka to niezastąpione narzędzie zarówno dla amatorów, jak i bardziej doświadczonych majsterkowiczów.

Kolejną interesującą pozycją jest akumulatorowy zszywacz marki Parkside za jedyne 59,99 zł. Urządzenie to nadaje się do zszywek o rozmiarach 4–12 mm, co czyni je doskonałym wyborem do wszelkich prac tapicerskich czy drobnych napraw w domu. Magazynek ze wskaźnikiem napełnienia pozwala na łatwe monitorowanie ilości zszywek, co znacząco ułatwia pracę.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi w promocji, dostępne teraz za 179 zł (zamiast 279 zł). W zestawie znajduje się nie tylko akumulator i ładowarka, ale także 8 bitów, 8 wierteł HSS, przedłużka do bitów oraz walizka. Wiertarkowkrętarka jest kompatybilna z akumulatorami z serii X 20 V Team, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy już posiadają inne urządzenia z tej serii.

Gazetka Lidla

Warto zwrócić uwagę również na laser krzyżowy marki Parkside, którego cena spadła do 79,99 zł (zamiast 99,99 zł). To praktyczne narzędzie idealne do precyzyjnych pomiarów podczas prac remontowych czy montażowych. W zestawie znajdziemy statyw o maksymalnej wysokości 65 cm z głowicą wychylną, co zapewnia stabilność i precyzyjne ustawienie lasera.

Kolejnym przydatnym urządzeniem jest akumulatorowa multiszlifierka 20 V dostępna za 79,99 zł (zamiast 99,99 zł). W zestawie znajduje się aż 44 nasadki oraz 5 tuneli zaciskowych, co pozwala na wykonywanie wielu różnych zadań – od precyzyjnego szlifowania po polerowanie.

W promocji znajdziemy również szlifierkę do pracy na mokro lub sucho o mocy 250 W za 199 zł. To narzędzie wyposażone w dwumetrowy przewód zasilający oraz tarcze do obróbki różnych materiałów. Zestaw zawiera także akcesoria montażowe, co ułatwia pracę i skraca czas przygotowania do działania.

Dla tych, którzy potrzebują solidnego oświetlenia podczas pracy, Lidl oferuje akumulatorowy reflektor roboczy LED za 79,90 zł, który doskonale sprawdzi się w ciemnych lub trudno dostępnych miejscach.

Na liście znajduje się także szlifierka wielofunkcyjna 3 w 1 o mocy 200 W za 119 zł, która umożliwia różnorodne prace szlifierskie, oraz lamelownica o mocy 900 W za 149 zł (zamiast 199 zł) – narzędzie idealne do łączenia elementów drewnianych.

Grafika: Grzegorz Ułan/Antyweb