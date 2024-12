Lidl kończy rok z przytupem. Masa promocji dla majsterkowiczów

Lidl aktualizuje asortyment tymczasowy. Już od dzisiaj dostępnych jest masa produktów, które szczególnie zainteresują majsterkowiczów. To doskonały moment, by uzupełnić swój domowy warsztat.

Lidl po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom majsterkowiczów, oferując przyzwoitej jakości narzędzia w atrakcyjnych cenach. W aktualnej ofercie, dostępnej przez ograniczony czas, znalazły się urządzenia marki Parkside, które doskonale sprawdzą się zarówno w domowym warsztacie, jak i podczas bardziej zaawansowanych prac. Promocje rozpoczęły się już dzisiaj.

Reklama

Lidl wyprzedaje urządzenia dla majsterkowiczów

Jednym z najbardziej interesujących produktów jest wyrzynarka Parkside Performance o mocy 550 W, dostępna w promocyjnej cenie 299 zł zamiast 399 zł. Urządzenie wyposażono w praktyczne dodatki, takie jak ogranicznik równoległy, złączka do zewnętrznego układu zasysania, element redukcyjny oraz odłączany kabel zasilający o długości 5 metrów. Dzięki tym akcesoriom praca staje się bardziej precyzyjna i wygodna. W zestawie znajduje się również klucz imbusowy, który ułatwia montaż i demontaż osprzętu.

Gazetka Lidla

Z kolei za 179 zł Lidl oferuje akumulatorową wiertarkowkrętarkę 20 V marki Parkside. To wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się przy wierceniu i wkręcaniu. W zestawie znajduje się akumulator, ładowarka, 8 wierteł HSS, 8 bitów wkręcających oraz przedłużenie bitu.

Kolejną propozycją jest akumulatorowa szlifierka kątowa marki Parkside w cenie 199 zł. W zestawie znajduje się akumulator o pojemności 4 Ah oraz szybka ładowarka 4,5 A, co zapewnia długą pracę bez konieczności częstego ładowania. Urządzenie wyposażono w tarczę do metalu, uchwyt czołowy, pokrywę ochronną oraz klucz montażowy.

Dla miłośników obróbki drewna Lidl przygotował frezarkę górnowrzecionową marki Parkside w cenie 149 zł zamiast 249 zł. Urządzenie o mocy 1200 W oferuje szeroki zestaw akcesoriów: 50-częściowy zestaw frezów do drewna, dwie pary cęgów do mocowania, ogranicznik równoległy z regulacją, tulejkę do kopiowania, punkt środkowy, klucz oczkowy oraz klucz sześciokątny. Dodatkowo urządzenie posiada przewód o długości 4 metrów, co ułatwia pracę w większych przestrzeniach.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb