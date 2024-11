Lidl zadba o twój warsztat. Ale akumulatory musisz mieć własne

Lidl wprowadza do swojej oferty tymczasowej nowy sprzęt dla majsterkowiczów, co w tym przypadku oznacza dwie wiadomości: dobrą i nieco gorszą. Dobra jest taka, że mowa tu o sprzęcie dla majsterkowiczów, który dostaniemy o 30% taniej niż zwykle. Gorsza wiadomość dotyczy tego, że sprzęt dostępny jest tylko w sklepie online. Od poniedziałku, 25 listopada, Lidl wprowadza specjalną ofertę dla majsterkowiczów. W ramach promocji znajdziemy szeroką gamę elektronarzędzi i akcesoriów marki Parkside.

Lidl wyprzedaje elektronikę do warsztatu

Jednym z hitów oferty jest szlifierka taśmowa o mocy 900 W, dostępna teraz za 139,30 zł (30% taniej). To niezawodne narzędzie przydatne podczas szlifowania drewna, metalu czy innych powierzchni. W zestawie znajdziemy także worek na pył, co zwiększa komfort pracy. Kolejną propozycją jest akumulatorowa pilarka ręczna 20 V w cenie 188,30 zł. Jest to sprzęt dedykowany do szybkiego cięcia drewna i płyt, idealny zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

Dla osób szukających uniwersalnych rozwiązań Lidl oferuje akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 3 w 1 za 174,30 zł (30% taniej). To praktyczne urządzenie umożliwia wiercenie, wkręcanie i udarowanie, dzięki czemu sprawdzi się w wielu zadaniach remontowych. W promocyjnej ofercie znajduje się także akumulatorowa wyrzynarka 20 V, która kosztuje jedynie 99 zł (44% taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus).

Wśród propozycji znajdziemy również akumulatorową szlifierkę kątową 20 V za 104,30 zł (30% taniej). To urządzenie jest niezastąpione podczas cięcia i szlifowania metalu czy kamienia. Miłośnicy ogrodnictwa z pewnością docenią akumulatorową podkaszarkę do trawy 20 V, która dostępna jest w cenie 77,40 zł (40% taniej). To lekkie i poręczne narzędzie umożliwia precyzyjne przycinanie trawy w trudno dostępnych miejscach.

Dla osób szukających sprzętu do czyszczenia warsztatu czy garażu Lidl przygotował odkurzacz do pracy na mokro i sucho o mocy 1400 W za 244,30 zł (30% taniej). To wielofunkcyjne urządzenie radzi sobie zarówno z kurzem, jak i wodą, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

Warto zaznaczyć, że wymienione urządzenia akumulatorowe sprzedawane są bez akumulatorów i ładowarek w zestawach. Dlatego też są to promocje skierowane głównie do osób posiadających już narzędzia Parkside lub do takich, które skłonne byłyby osobno dokupić wymagane akcesoria. Akumulator 12 V, 4 Ah dostępny jest w ramach promocji za 90,30 zł.

