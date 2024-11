Lidl odpala swój hit. Tak tanio jeszcze nie było

Lidl po raz kolejny zaskakuje swoich klientów atrakcyjnymi promocjami. W ramach tegorocznego Black Week w ofercie pojawiła się limitowana, czarna edycja termorobota Monsieur Cuisine Smart, dostępna w wyjątkowo obniżonej cenie. Od 25 do 30 listopada można nabyć to wszechstronne urządzenie za 1799 zł zamiast 2499 zł, co oznacza oszczędność aż 700 zł. To historycznie najniższa cena tego modelu, dostępna zarówno stacjonarnie, jak i online z kuponem Lidl Plus.

Lidl wyprzedaje czarnego Lidlomiksa

Limitowana, czarna edycja Monsieur Cuisine Smart została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych użytkownikach, którzy cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. W zestawie znajdziemy pojemną misę ze stali nierdzewnej o pojemności maksymalnej 4,5 litra oraz dodatkowe akcesoria, takie jak nasadki do gotowania na parze, wkładki do mieszania, miarka i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia pojemnika jedną ręką.

Popularny robot kuchenny określany potocznie jako "Lidlomix" to zaawansowane urządzenie kuchenne, które jest idealnym pomocnikiem w każdej kuchni. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi i mocy 1200 W, termorobot oferuje szeroką gamę funkcji, pozwalając na przygotowywanie różnorodnych potraw szybko i łatwo. Posiada 15 automatycznych programów, takich jak gotowanie na parze, siekanie, smażenie, fermentowanie, miksowanie czy gotowanie w technologii sous vide. Co więcej, model wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, co znacznie ułatwia jego użytkowanie.

Oprócz standardowych funkcji, termorobot oferuje dodatki takie jak dopasowywanie porcji, planer posiłków oraz listę zakupów, które można tworzyć bezpośrednio na urządzeniu. Monsieur Cuisine Smart wyróżnia się również dużym, czytelnym, 8-calowym wyświetlaczem w wysokiej rozdzielczości, który pozwala na intuicyjną obsługę.

Popularność inteligentnych robotów kuchennych w Polsce nadal jest niezaprzeczalna. Trend ten rozpoczął Thermomix wraz ze swoim urządzeniem TM5, a później kontynuował z nowym modelem TM6. Główny konkurent Lidla pochwalił się, że w samym 2023 roku jego konsultanci sprzedali aż 230 tysięcy inteligentnych robotów.

Grafika: depositphotos