Biedronka rozpieszcza majsterkowiczów. Ceny ścięte o połowę

Właśnie rozpoczyna się gorący czas niemal we wszystkich sklepach z okazji nadchodzącego Black Friday. Firmy zatem prześcigają się w przekonywaniu, że to u nich znajdziemy najniższe ceny. Nie inaczej jest w przypadku Biedronki. Od czwartku, 28 listopada, w sieci Biedronka rusza wielka akcja promocyjna dla miłośników majsterkowania. W ramach Black Week klienci mogą liczyć na spore obniżki sięgające nawet ponad 50%. Wśród produktów oferowanych w supercenach znajdują się narzędzia i akcesoria marki Niteo, znanej z korzystnego stosunku ceny do jakości. To doskonała okazja, by uzupełnić swój warsztat przed nadchodzącym sezonem remontowym.

Biedronka wyprzedaje akcesoria dla majsterkowiczów

Jednym z hitów promocji jest szlifierka oscylacyjna Niteo, której cena została obniżona o 46%. Teraz to praktyczne narzędzie można nabyć za jedyne 89,90 zł zamiast 169 zł. Szlifierka doskonale sprawdzi się przy wygładzaniu drewna oraz innych materiałów, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.

Dla osób szukających uniwersalnego rozwiązania do wkręcania i wiercenia, Biedronka proponuje wiertarko-wkrętarkę Niteo z serii 12 V MAX SYSTEM. Dzięki rabatowi w wysokości 49% jej cena wynosi teraz 89,90 zł. To nieoceniona pomoc w pracach remontowych, oferująca wysoką wydajność i wygodę użytkowania.

Kolejnym produktem wartym uwagi jest młotowiertarka Niteo, również z serii 12 V MAX SYSTEM, dostępna w cenie 129 zł – o 53% taniej niż zwykle. To narzędzie idealne do wiercenia w betonie czy murze, które z pewnością poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami.

W promocji znajdziemy także wyżynarkę Niteo, której cena została obniżona z 229 zł do 119 zł, co oznacza 48% rabatu. Urządzenie to umożliwia precyzyjne cięcie różnych materiałów, takich jak drewno czy metal, i z pewnością przyda się podczas realizacji bardziej skomplikowanych projektów.

Dla tych, którzy potrzebują wielofunkcyjnego narzędzia, idealnym wyborem będzie multiszlifierka Niteo, dostępna za 89,90 zł (przecena z 149 zł). To urządzenie pozwala na szlifowanie, polerowanie czy cięcie drobnych elementów, co czyni je niezastąpionym w wielu codziennych zadaniach.

W ofercie znajdziemy również pilarkę Niteo, której cena została obniżona z 229 zł do 129 zł. Dzięki rabatowi w wysokości 43% to narzędzie stanie się przystępnym wyborem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego urządzenia do cięcia drewna i innych materiałów.

