Lidl rozbija bank. Startuje Lidloteria Prezentowa

Lidl wystartował z kolejną edycją swojej popularnej loterii świątecznej – „Lidloterii Prezentowej”. Od 18 listopada do 22 grudnia klienci sieci mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych. Akcja odbywa się już po raz trzeci, wprowadzając dodatkową dawkę emocji w przedświątecznym okresie zakupowym.

Lidl startuje z kolejną edycją Lidloterii

„Lidloteria Prezentowa” to już stały element oferty sieci Lidl w okresie przedświątecznym. Organizator, Agencja Promocyjno-Reklamowa Smolar, zapewnia, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. W zeszłych edycjach nagrody zdobyły tysiące osób, a tegoroczna pula nagród ma szansę przyciągnąć jeszcze więcej uczestników.

Dzięki tej inicjatywie zakupy w Lidlu mogą stać się nie tylko okazją do przygotowania świąt, ale także sposobem na zdobycie wartościowych prezentów. Organizatorzy zachęcają, by spróbować swojego szczęścia i dołączyć do akcji, która nie tylko umila przygotowania do świąt, ale także oferuje realne korzyści.

Aby włączyć się do zabawy, wystarczy zrobić zakupy w sklepie Lidl – stacjonarnym lub online – na kwotę minimum 99 zł. Kluczowe jest zachowanie paragonu i jego rejestracja na stronie www.lidloteria.pl. Zakupy muszą być dokonane w terminie od 18 listopada do 22 grudnia, przy czym niektóre produkty wyłączone są z promocji zgodnie z regulaminem.

Nagrody przyznawane są co minutę każdego dnia trwania loterii, od godziny 6:00 do 21:59. Do wygrania są elektroniczne karty na zakupy w Lidlu o wartości 20, 50 lub 100 zł. Dodatkowo codziennie odbywa się losowanie nagród rzeczowych, wśród których znajdują się między innymi laptopy MacBook Air 15, termoroboty MC Smart, konsole PlayStation 5 Slim, a także projektory Samsung The Freestyle Gen. 2 z powerbankiem.

Grafika: Antyweb/Kamil Świtalski