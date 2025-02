Biedronka oświetli twój dom. Mocne promocje na iluminację

Biedronka ponownie zaskakuje ciekawymi promocjami, które przypadną do gustu zarówno miłośnikom nowoczesnego oświetlenia, jak i osobom dbającym o higienę osobistą. W najnowszej ofercie, obowiązującej od 17 lutego do 5 marca, znajdziemy produkty, które nie tylko odmienią wystrój wnętrza, ale także zadbają o komfort codziennych rytuałów pielęgnacyjnych.

Reklama

Magia Świateł z Lethe

Pierwszym hitem w kategorii „Dom” jest lampka z efektem tornada od marki Lethe, dostępna w zestawie za jedyne 39,99 zł. Ta nowoczesna lampka wyróżnia się płynną zmianą kolorów, tworząc hipnotyzujący efekt tornada. Z pewnością przyciągnie uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych, stanowiąc nie tylko źródło światła, ale i interesujący element dekoracyjny. Produkt dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych, a zasilany jest trzema bateriami AA.

Dla fanów nowoczesnego oświetlenia przygotowano również muzyczną taśmę LED RGB o długości 1,5 m. Osiem kolorów i cztery dynamiczne efekty świetlne pozwalają na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery w każdym pomieszczeniu. Taśma jest sterowana za pomocą dołączonego pilota, co ułatwia zmianę efektów bez konieczności wstawania z kanapy. Dodatkowo, dzięki zasilaniu USB, można ją podłączyć nie tylko do gniazdka, ale także do laptopa czy powerbanka, co zwiększa jej funkcjonalność.

Innowacyjna Higiena od Hoffen i Philips

W kategorii „Do łazienki” znajdziemy szczoteczkę soniczną Hoffen za 29,99 zł. Jest to niezwykle atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę funkcjonalności urządzenia. Szczoteczka posiada timer z interwałami oraz trzy wymienne końcówki w zestawie.

Kolejną perełką jest maszynka Philips OneBlade, oferowana w cenie 89,90 zł. To innowacyjne urządzenie łączy funkcje golarki oraz trymera. Dzięki regulowanej nasadce (1–5 mm) i możliwości pracy zarówno na mokro, jak i na sucho, Philips OneBlade jest idealnym wyborem dla mężczyzn ceniących wygodę i precyzję golenia. Długi czas pracy (do 45 minut po pełnym naładowaniu) oraz ergonomiczny kształt czynią go nieocenionym towarzyszem codziennej pielęgnacji.