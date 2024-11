Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Elektronika nawet 70% taniej

Na półkach sklepowych Lidla dość często goszczą narzędzie z marki Parkside. Znana jest ona w branży z całkiem przyzwoitej jakości w stosunku do cen. Tym razem tymczasowy asortyment Lidla obfitował będzie w ciekawe promocje na elektronarzędzia. Od soboty 30 listopada, w sklepach sieci dostępne będą narzędzia marki Parkside w bardzo atrakcyjnych cenach. To doskonała okazja, aby wyposażyć swój warsztat w wysokiej jakości sprzęt bez nadwyrężania domowego budżetu.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia. Zniżki nawet do 70%

W ofercie znajdziemy dwa modele akumulatorowych wiertarkowkrętarek. Standardowa wiertarkowkrętarka 20 V przeceniona została z 349 zł na 199 zł. W zestawie znajdują się aż dwa akumulatory, ładowarka oraz zestawy wierteł: 7 do metalu i 7 do drewna. To uniwersalne narzędzie przyda się zarówno w domowym warsztacie, jak i podczas większych remontów. Tymczasem wiertarkowkrętarka udarowa 20 V teraz kosztuje 499 zł zamiast 799 zł. W zestawie oprócz dwóch akumulatorów i ładowarki znajduje się imponujący 97-elementowy zestaw akcesoriów, który zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Do oferty trafi także odkurzacz piorący do pracy na mokro i sucho o mocy 1600 W. Dzięki długiemu przewodowi (7,5 m) urządzenie idealnie sprawdzi się w sprzątaniu zarówno domowych pomieszczeń, jak i warsztatów. Cena po obniżce wynosi 299 zł (wcześniej 499 zł).

Dla osób zajmujących się bardziej zaawansowanymi pracami remontowymi przygotowano Młotowiertarkę udarową, którą teraz można będzie wyrwać za 199 zł, co jest sporą obniżką w stosunku do standardowej ceny 249 zł. W zestawie znajdziemy m.in. dłuto płaskie i szpiczaste, które pomogą w pracach związanych z obróbką betonu i innych twardych materiałów.

Z kolei Ręczną piłę tarczową o mocy 1350 W dostaniemy w cenie 149 zł (wcześniej 219 zł). Zestaw obejmuje dwa brzeszczoty, przekładnicę równoległą, klucz imbusowy i adapter do systemu odsysania pyłu. Długość przewodu to 3 metry, co zapewnia wygodę użytkowania. Na uwagę zasługuje także poziomica laserowa, której cena spadła z 39,99 zł na zaledwie 11,99 zł. W zestawie znajdują się trójnożny statyw o regulowanej wysokości oraz baterie.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb