Lidl wyprzedaje akumulatory. Raj dla majsterkowiczów

Od 6 lutego w Lidlu dostępne są wyjątkowe promocje na narzędzia i akcesoria marki Parkside, dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i domowym majsterkowiczom. Oferta obejmuje szeroki wybór urządzeń, które pomogą w realizacji różnorodnych projektów w warsztacie i domu. Niestety, tym razem akumulatory nie znajdują się w zestawach, ale można je dokupić osobno w promocyjnych cenach.

Reklama

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia. Akumulatory musisz mieć własne albo dokupić osobno

Lidl oferuje akumulatory litowo-jonowe 20 V o różnych pojemnościach w promocyjnych cenach. Model o pojemności 4 Ah można nabyć za 99 zł (rabat 30 zł), natomiast mniejsze akumulatory 2 Ah kosztują odpowiednio 79 zł i 59 zł. Wszystkie modele są kompatybilne z urządzeniami z serii X20 V Team, co pozwala na ich szerokie zastosowanie.

Wśród narzędzi Parkside warto zwrócić uwagę na akumulatorową wiertarko-wkrętarkę udarową 20 V, której cena została obniżona do 99 zł (rabat 50 zł). Wyposażona w funkcję udaru oraz zintegrowane oświetlenie LED, doskonale sprawdzi się w pracach montażowych i remontowych. W ofercie znajduje się także akumulatorowa szlifierka kątowa za 119 zł, idealna do precyzyjnego cięcia i szlifowania.

Nowością w ofercie Lidla jest akumulatorowy klucz udarowy 20 V w cenie 149 zł. Urządzenie to charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym, co sprawia, że jest niezastąpione przy pracy z połączeniami śrubowymi. Kolejnym praktycznym produktem jest spiralna sprężyna do czyszczenia rur 20 V, dostępna za 199 zł, która umożliwia skuteczne udrażnianie rur bez użycia chemikaliów.

Do warsztatu przyda się także akumulatorowa lampa ręczna LED 20 V o mocy 2500 lm, dostępna w cenie 79 zł (rabat 20 zł). To niezastąpione narzędzie do pracy w ciemnych pomieszczeniach lub w warunkach ograniczonego oświetlenia. Dodatkowo termowentylator ceramiczny 2000 W, kosztujący 79 zł, zapewni ciepło w warsztacie nawet w chłodne dni.