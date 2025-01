Szaleństwo w Action. Tania elektronika jeszcze tańsza

Sklep Action przygotował promocje na przydatną elektronikę, która z pewnością zainteresuje zarówno miłośników nowoczesnych gadżetów, jak i osoby poszukujące praktycznych rozwiązań do domu czy samochodu. W ofercie znalazły się produkty, które ułatwią codzienne życie, a także te, które pozwolą stworzyć niepowtarzalny klimat w każdym pomieszczeniu. Promocje będą trwały od środy 29 stycznia do wtorku 4 lutego.

Reklama

Action wyprzedaje tanią elektronikę

Dla tych, którzy chcą dodać swojemu wnętrzu odrobinę magii, Action proponuje pluszowy pasek LED o długości 2 metrów w cenie 44,90 zł zamiast 49,99 zł. Pasek wyposażony jest w pilot zdalnego sterowania, który pozwala na zmianę kolorów i dostosowanie oświetlenia do nastroju. Podobnie dostępny jest wielokolorowy wąż LED w cenie 64,90 zł zamiast 89,99 zł. Wąż oferuje dynamiczne efekty świetlne, a jego silikonowa konstrukcja pozwala na dowolne kształtowanie.

W ofercie Action nie zabrakło również praktycznych akcesoriów do ładowania urządzeń. Kabel do ładowania i przesyłania danych Sologic Micro USB o długości 3 metry dostępny jest w cenie 7,99 zł zamiast 11,29 zł. Dla posiadaczy urządzeń z portem USB-C dostępny jest kabel USB-C do USB-C w takiej samej cenie.

Action proponuje również rozwiązania, które łączą w sobie ekologię i funkcjonalność. Lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu Solar dostępna jest w cenie 54,90 zł zamiast 64,90 zł. Lampa zasilana energią słoneczną włącza się automatycznie po zmroku, gdy wykryje ruch, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do oświetlenia ścieżek czy ogrodów.

Z kolei dla osób poszukujących bardziej kompaktowego rozwiązania, dostępna jest również lampa ścienna Solar w cenie 24,99 zł zamiast 29,99 zł. Ta wodoodporna i bezprzewodowa lampa również włącza się automatycznie po zmroku, oferując praktyczne oświetlenie na zewnątrz.

Tymczasem kierowcy z pewnością docenią uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową Grundig 15 W w cenie 35 zł zamiast 44,95 zł. A dla osób chcących zmienić klimat w swoim domu, dostępna jest wielokolorowa żarówka LED w cenie 9,99 zł zamiast 14,90 zł. Żarówka oferuje różne kolory światła, które można kontrolować za pomocą pilota, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do każdej okazji.