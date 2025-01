Biedronka wyprzedaje przydatną elektronikę. Tanie akcesoria do smartfona

Biedronka, jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce, przygotowała specjalną ofertę promocyjną, która z pewnością przyciągnie uwagę zarówno miłośników technologii, jak i osób poszukujących praktycznych rozwiązań do domu czy biura. Promocja trwa już teraz, a niższe ceny będą obowiązywać do soboty 8 lutego i obejmują szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach.

Biedronka wyprzedaje akcesoria do smartfonów

Wśród hitów tej promocji znajduje się podstawka pod laptop lub rozgałęźnik, dostępna w cenie już od 59,90 zł. Podstawka oferuje stabilne podparcie dla laptopa, a rozgałęźnik wyposażony jest w dwa porty USB-A, jeden USB-C oraz trzy gniazdka elektryczne typu E. Dodatkowo, rozgałęźnik posiada wbudowaną lampkę nocną z trzema trybami świecenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do pracy, jak i do domu.

Kolejnym produktem, który zwraca uwagę, jest stacja ładująca z hubem USB na biurko. Stacja ładująca oferuje regulowane ramię o długości od 11 do 18 cm, trzy porty USB-A oraz jeden USB-C. Organizer natomiast to praktyczne rozwiązanie do przechowywania dokumentów i akcesoriów biurowych, dostępny w cenie od 19,99 zł.

Dla miłośników mobilności Biedronka proponuje bezprzewodową myszkę i powerbank. Myszka bezprzewodowa, dostępna w różnych kolorach, oferuje zasięg działania do 10 metrów i jest zasilana bateriami. Powerbank z kolei posiada dwa porty USB-A oraz jeden USB-C, a także wskaźnik ładowania, co czyni go niezbędnym akcesorium w podróży. Obydwa urządzenia możemy dostać w cenie 19,99 zł

Nie zabrakło również oferty dla osób poszukujących rozwiązań do ładowania urządzeń. Ładowarka sieciowa z dwoma portami USB-A oraz przewody USB-C i Lightning dostępne są w cenie od 12,99 zł.

Dodatkowo, w wybranych sklepach dostępne są przedłużacze oraz stacje ładujące. Przedłużacze oferują od czterech do pięciu gniazdek oraz porty USB, a stacja ładująca posiada pięć portów USB o mocy 50 W, co pozwala na jednoczesne ładowanie wielu urządzeń. Cena każdego z tych urządzeń wynosi 29,99 zł