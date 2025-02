Biedronka rozpieszcza. Przydatna elektronika za ułamek ceny

W internetowym sklepie Home Biedronka pojawiły się kolejne ciekawe promocje. Tym razem nie zabraknie przydatnej elektroniki w niższych cenach. Do zgarnięcia m.in. telewizory.

Internetowy sklep Home Biedronka przygotował serię wyjątkowych promocji, które obowiązują od 2 lutego do 3 marca, lub do wyczerpania zapasów. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów w atrakcyjnych cenach, które przyciągną uwagę zarówno miłośników nowoczesnych technologii, jak i osób poszukujących praktycznych urządzeń do domu.

Ciekawe promocje w Home Biedronka

Jednym z najbardziej interesujących produktów jest odkurzacz pionowy bezprzewodowy V8 Pro, dostępny w rewelacyjnej cenie 379 zł, co oznacza aż 52% rabatu względem pierwotnej ceny 799 zł. Odkurzacz oferuje moc ssania na poziomie 25 kPa, trzy tryby pracy (ECO, MAX i standardowy) oraz lekką konstrukcję, ułatwiającą codzienne sprzątanie. Urządzenie to będzie dostępne w sprzedaży do 27 lutego.

Kolejną gorącą ofertą jest projektor ESP300-V2 MINI w cenie 249 zł, obniżonej o 55% z poprzedniej ceny 579 zł. To urządzenie pozwala na wyświetlanie obrazu o przekątnej aż do 180 cali, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla miłośników domowego kina. W zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania, a sam projektor oferuje liczne opcje łączności, w tym przez USB.

Co ciekawe, w ramach promocji, przy zakupie dowolnego telewizora w sklepie Home Biedronka, można nabyć dodatkowy model UD 32DW4210 o przekątnej 32 cali za symboliczną kwotę 1 zł.

Frytkownica beztłuszczowa Hoffen o pojemności 3,8 litra to kolejny hit oferty. Cena została obniżona o 57%, co oznacza, że urządzenie kosztuje teraz tylko 149 zł. Model ten charakteryzuje się mocą 1400 W, regulacją temperatury w zakresie 80–200°C oraz nowoczesnym panelem LED.

Tymczasem dla osób potrzebujących niezawodnego źródła energii przygotowano zestaw dwóch powerbanków marki Patona. Powerbank o pojemności 30 000 mAh kosztuje 199 zł, a przy jego zakupie drugi, o pojemności 20 000 mAh, można nabyć za symboliczne 1 zł. Oba urządzenia obsługują szybkie ładowanie (Quick Charge 3.0) oraz standard Power Delivery 20 W.