Premiera LG Wing

LG oficjalnie zakomunikowało, że LG Wing zostanie zaprezentowane już 14 września, czyli od premiery dzieli nas równo tydzień. Całość rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego. Event będzie można obejrzeć za pośrednictwem kanału YouTube lub na Facebooku.

Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę czekam na ten pokaz. Filmiki w sieci wyglądają zachęcająco, ale nie pokazują za wiele. To co mnie najbardziej interesuje, to jak dokładnie drugi ekran będzie się wysuwał oraz jak urządzenie będzie się prezentować po złożeniu. Niby smartfon ma przede wszystkim działać dobrze, ale nie da się ukryć, że ważne jest dla nas, aby również był przyjemny dla oka, w końcu spędzamy mnóstwo czasu patrząc na niego. Moja trzecia niewiadoma to kwestia wyważenia telefonu. Miałem w życiu kilka urządzeń, które miały naprawdę źle rozłożoną masę i korzystanie z nich to była istna katorga.

LG Wing i Explorer Project

Jak wspomniałem, LG Wing to pierwszy smartfon stworzony w ramach czegoś co nazywa się Exploer Project. Co ciekawe LG zapowiedziało oficjalne ogłoszenie i przedstawienie tej inicjatywy i przyznam szczerze, że naprawdę ciekawi mnie co to jest. LG postarało się, aby informacji na temat tego przedsięwzięcia nie było za wiele, a to co jest to w większości marketingowe ogólniki.

Bazując na poniższym oficjalnym zaproszeniu możemy spodziewać się…no właśnie, czego?

Oficjalny komunikat LG sugeruje, że to nowa linia urządzeń których celem jest badanie i odkrywanie nowych sposobów na interakcje ze smartfonem. Urządzenia wyprodukowane pod szyldem Explorer Project mają łamać znane nam obecnie normy i dostarczać nową jakość.

Co Wy na to? Myślicie, że LG ma możliwość coś zwojować?