Zacznijmy od wspomnianego wideo prezentującego LG Wing.

10 sekund to niewiele, ale pokazuje nowe możliwości. LG Wing to zupełnie inny rodzaj dwuekranowej konstrukcji. Zamiast kombinowania ze składaniem ekranu jak Galaxy Fold, czy tworzeniem dwuczęściowego tabletu jakim jest Surface Duo, mamy tu do czynienia z dodatkowym małym ekranem, który wysuwamy / otwieramy w razie potrzeby.

LG Wing wygląda ciekawie

Trzeba przyznać, że wygląda to ciekawie. Przede wszystkim urządzenie wydaje się mieć dość normalne rozmiary. Zakładam, że będzie grubsze po złożeniu ze względu na dodatkowy ekran, ale raczej nie będzie to jakoś specjalnie uciążliwe.

Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie ze sobą niesie. Na powyższym wideo mamy przykład zastosowania z wykorzystaniem gry mobilnej. Główny ekran to gra i niezbędne sterowanie, a dodatkowy zawiera minimapę, która dzięki temu jest duża i czytelna, co nie byłoby możliwe w przypadku standardowego smartfona.

Rzućmy jeszcze okiem na drugie wideo.

Nawigacja i odtwarzacz muzyki, a potem połączenie. Bardzo ciekawy use case. Smartfon jest cały czas w kontekście kluczowej dla nas w danym momencie czynności, a ekran dodatkowy wspiera nas w pobocznych akcjach. Może nie wygląda to jakoś wybitnie dobrze, ale użyteczności nie można tej konstrukcji odmówić.

LG Wing to pokaz pomysłowości

LG od jakiegoś czasu eksperymentuje. Szuka sposobu, aby wrócić do grona liczących się na rynku. Scena smartfonów jest obecnie zabetonowana, chociaż problemy Huawei mogą ten stan rzeczy lekko zmienić…ale nie o tym miałem mówić.

Wydaje się, że LG swoją szansę widzi w nietypowych rozwiązaniach. Mamy w końcu specjalną nakładkę z drugim monitorem, która pozwala skonwertować zwykły smartfon na składaka na wzór Surface Duo. Teraz LG Wing, który swój dodatkowy ekran ma przypięty na stałe. O ile to pierwsze do mnie nie przemawia tak to drugie, naprawdę wzbudza we mnie zainteresowanie. LG wykazuje się tu sporą dozą pomysłowości.

No i ja tej konstrukcji mocno kibicuje. Od dawna narzekam, że rynek smartfonów jest nudny jak flaki z olejem. Aboslutnie nic się nie dzieje, a kolejne konstrukcje są zasadniczo klonami poprzednich. Dzięki składanym smartfonom i konstrukcjach jak LG Wing coś się w końcu może ruszyć. Nie mówię, że zdominują rynek, ale im więcej firm zacznie kombinować, tym większa szansa, że ktoś wpadnie na jakiś naprawdę dobry pomysł, który się w końcu przyjmie.

A wy co myślicie o LG Wing? Podoba się wam? Ma szansę się przyjać?