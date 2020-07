Czy to już prawie OLED? Testujemy tegoroczny telewizor LG NanoCell 55 cali (NANO913NA)

Jedną z kluczowych nowości w tegorocznych modelach telewizorów smart od LG jest Filmmaker Mode. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tryb mający na celu wyświetlenie filmu w takiej oprawie wizualnej, jaką przewidział twórca. Byłem tego bardzo ciekaw, ponieważ jestem otwartym przeciwnikiem wszelkich wspomagaczy i polepszaczy obrazu, które powodują, że kolory są przesycone, a płynność scen zaburzona. Część widzów nawet nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób dochodzi do dużej ingerencji w to, co oglądają, więc automatyczna aktywacja trybu filmowego (którą można wyłączyć) to bardzo dobra decyzja producenta. Tryb powstał we współpracy z twórcami i jego parametry dobierane są nie tylko na podstawie zawartości filmu, ale także otoczenia telewizora – wykorzystywany jest czujnik światła, by poziom jasności ekranu nie był przesadzony lub zbyt niski.

Czy LG NanoCell to dobry telewizor do gier?

Ale nie tylko filmami człowiek żyje, a telewizor to dziś bardzo często ekran, do którego mamy podłączoną konsolę. W tym kontekście liczą się nieco inne cechy i funkcje, a LG o nich nie zapomniało. W punkcie wyjścia zaznaczę, że dysponujemy matrycą 100 Hz, która zapewnia płynny obraz w trakcie rozgrywki. Wspomaga ją cały komplet nowinek bezpośrednio powiązanych z obecnością portów HDMI 2.1 tj. eARC (Improved Audio Return Channel), VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode). Dużo słów i technicznego nazewnictwa, ale co z tego wynika? Funkcja eARC to nowsza generacja HDMI ARC zapewniająca zwiększoną przepustowość portu, a dwie kolejne technologie odpowiadają za zmienną częstotliwość odświeżania synchronizowaną pomiędzy źródłem sygnału i wyświetlaczem.

Najprościej rzecz ujmując konsola i telewizor mogą dogadywać się jeszcze szybciej i reagować na ewentualne zmiany w przesyłanym obrazie. eARC to także wsparcie dla oferujących najlepszą jakość dźwięku przestrzennego formatów Dolby Atmos i DTS:X. Rozgrywka na takim telewizorze jest przyjemniejsza, szczególnie jeśli zagrywamy się w najbardziej dynamiczne tytuły (wyścigi, FPS-y), gdzie mają znaczenie ułamki sekund. Nie określiłbym się mianem zawodowego gracza, ale nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że różnica w trakcie grania jest odczuwalna.

webOS – ładny, przejrzysty i intuicyjny system smart TV