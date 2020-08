Czujniejsze oko bez większych przeszkód rozpozna panel OLED, kiedy ten znajdzie się ramię w ramię z klasycznym LCD. Zalety tych telewizorów są nie do podważenia, tym bardziej że okoliczności ku eksploatacji ich możliwości są tak dobre, jak nigdy wcześniej. Filmy, seriale i gry oferują teraz jakość, która rzeczywiście błyszczy na dużych i nowoczesnych technologicznie ekranach. Liczy się bowiem nie tylko rozdzielczość, ale i takie nowinki jak HDR, częstotliwość odświeżania, wsparcie nowych technologii dźwięku oraz algorytmy i tryby wyświetlania obrazu.

Jest tego całe mnóstwo i może się wydawać, że są to drobnostki, szczególnie, gdy pomyślimy, że wcześniej otrzymywaliśmy takie nowości jak zakrzywione ekrany czy technologia 3D. Wbrew pozorom te najciekawsze zmiany zachodzą właśnie teraz, bo producenci telewizorów nie próbują wytyczać nowych ścieżek (co niejako wymuszało na nowe podejście do produkcji filmów), lecz starają się, byśmy docenili w jak największym stopniu już nakręcone materiały. Co więcej, nadszedł też czas, że telewizory mogą nam zastąpić monitory i podłączenie go do konsoli czy komputera otworzy nowe możliwości w kontekście rozgrywki.