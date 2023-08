LG prezentuje pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED

LG SIGNATURE OLED M to pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED, który ma zawojować segment urządzeń premium. Pora przyjrzeć mu się z bliska, bo jeszcze w tym roku trafi do europejskich sklepów.

Upychanie kabli w szafce pod telewizorem, planowanie remontów pod kątem optymalizacji dostępu do multimediów, przedłużacze, przewody, wtyczki… Być może już niedługo zapomnimy o tych problemach. LG zaprezentowało właśnie nowy telewizor OLED. Póki co jest to 97-calowy gigant z górnej półki, ale kto wie, może już niedługo bezprzewodowa technologia stanie się standardem?

Ostateczne pożegnanie z kablami?

Telewizor LG SIGNATURE OLED M (model 97M3) jest ukoronowaniem ostatnich dziesięciu lat innowacji w świecie technologii OLED. Wykorzystując swoje doświadczenie, LG wprowadza na rynek produkt, który ma umocnić pozycję firmy w segmencie telewizorów premium z dużym ekranem. Wyposażony w imponujący, 97-calowy ekran OLED, telewizor oferuje unikalne doznania wizualne. A dzięki innowacyjnemu modułowi Zero Connect Box, jako pierwszy na świecie umożliwia bezprzewodową transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, w jakości 4K i 120Hz.

„Zaawansowany technologicznie model 97M3 udało się stworzyć dzięki dziesięcioletniemu zaangażowaniu firmy LG jako pioniera na rynku w tworzenie nowej wartości dla klientów. LG SIGNATURE OLED M to nie tylko doskonały obraz na ultradużym ekranie, ale także pierwszy bezprzewodowy model, który oferuje klientom jeszcze większą swobodę w aranżacji przestrzeni.” — Baik Seon-pill, lider działu rozwoju produktu w LG Home Entertainment Company

Zero Connect Box, czyli bezprzewodowa rewolucja

LG SIGNATURE OLED M to telewizor, który jest niemal całkowicie pozbawiony kabli. Czemu nie w 100%? Niestety, wciąż jeszcze musimy pamiętać o tym, że trzeba podłączyć go do gniazdka. Nie jest to więc urządzenie z wbudowanym akumulatorem. Jeden kabel nadal trzeba będzie podłączyć. Możemy natomiast zapomnieć o innych przewodach. Firma LG stworzyła bowiem rozwiązanie bezprzewodowej transmisji AV, które zdecydowanie upraszcza zarządzanie kablami. To idealne rozwiązanie dla miłośników gier czy kinomaniaków, którzy korzystają z różnych dodatkowych urządzeń. Dzięki technologii Zero Connect, użytkownicy nie muszą umieszczać sprzętu i kabli w pobliżu ekranu. Wszystko za sprawą Zero Connect Box.

Standardy, porty i złącza

Moduł Zero Connect Box pozwala na bezprzewodową transmisję AV o rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 120Hz. Wszystko to działa nawet z odległości do 10 metrów od ekranu (dotyczy sytuacji, w których moduł jest skierowany w stronę ekranu). Wbudowane złącza HDMI 2.1, USB, RF, LAN i Bluetooth ułatwią podłączenie wielu urządzeń, takich jak konsola do gier czy dekoder. LG wprowadza również autorskie rozwiązanie do przesyłania dużych ilości danych z prędkością do trzech razy większą niż standard Wi-Fi 6E. Oznacza to płynną transmisję obrazu i dźwięku ze wsparciem dla takich standardów jak Dolby Vision i Dolby Atmos.

LG SIGNATURE OLED M: Estetyka i funkcjonalność

Telewizor LG SIGNATURE OLED M wyróżnia się elegancką konstrukcją Gallery Design, która sprawia, że telewizor idealnie przylega do ściany. Brak konieczności umieszczenia dodatkowych mebli w pobliżu telewizora pozwala na aranżację przestrzeni według własnych upodobań.

Wkrótce do LG SIGNATURE OLED M dołączą modele OLED evo M o przekątnych 83 i 77 cali, również wyposażone w technologię Zero Connect. Każdy z nich oferować będzie jakość obrazu OLED z bezprzewodową transmisją AV w parametrach 4K i 120Hz.

