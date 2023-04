Nowe ultrabooki LG gram debiutują w Polsce. Czy warto się nimi interesować?

Do serii ultrabooków LG gram dołączają w tym roku dwa nowe modele: LG gram Style i LG gram SuperSlim. Co zaoferują i czy będą w stanie nas czymś zaskoczyć?

LG gram Style

Laptop LG gram Style — jak sama nazwa wskazuje — bez dwóch zdań przyciąga wzrok ze względu na swój niestandardowy i „stylowy” wygląd. Obudowa laptopa mieni się różnymi kolorami w zależności od kąta padania światła i jego natężenia. Producent gwarantuje, że nie mniej efektowny jest touchpad, który stanowi dopełnienie estetyki urządzenia — z pozoru niewidoczny, lecz subtelnie podświetla się po dotknięciu. Ten model ultrabooka powinien więc przypaść do gustu osobom, które lubią postawić na niekonwencjonalne i designerskie sprzęty.

Wygląd to jednak nie wszystko. Co kryje w sobie LG gram Style? Jak informuje producent, w ultrabooku wykorzystano ekran OLED o proporcjach 16:10, co przekłada się na nieskończony kontrast oraz 100% reprodukcję kolorów DCI-P3, dzięki czemu mamy do czynienia z wiernym odwzorowaniem barw. Wykorzystanie technologii OLED pozwoliło również na redukcję szkodliwego niebieskiego światła emitowanego przez wyświetlacz, co pozytywnie wpływa na wzrok użytkowników. Ułatwieniem dla osób, które często pracują w mocno oświetlonym lub nasłonecznionym oświetleniu ma być pokrycie ekranu matową powłoką Anti-Glare Low, niwelującą odblaski.

LG gram Style obsługuje również technologię Dolby Atmos, lecz cechą wyróżniającą ten ultrabook pozostaje jego waga. Wersja z 16-calowym ekranem OLED waży tylko 1,23 kg. Mały rozmiar dotyczy również zasilacza, który jest dużo bardziej kompaktowy niż standardowe propozycje.

LG gram SuperSlim

LG gwarantuje, że gram SuperSlim to najsmuklejszy i zarazem najlżejszy laptop w swojej klasie. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu o niewielkich gabarytach i wadze. Laptop ten waży bowiem wyłącznie 990 gramów, co pozwala na swobodne przenoszenie urządzenia w torbie czy plecaku. Podobnie jak w LG gram Style, w LG gram SuperSlim zastosowano ekran OLED, tym razem w rozmiarze 15,6 cala i proporcjach 16:9. W zestawie znajduje się kompaktowy zasilacz, który pozwala na ładowanie urządzenia w każdym miejscu i w każdych warunkach.

Nie tylko OLED. Pozostałe nowości od LG

LG zaprezentowało również odświeżoną linię laptopów LG gram na 2023 rok. Wyróżnikiem tej serii niezmiennie jest waga ultrabooków — nawet 999 gramów oraz długi czas pracy bez dostępu do prądu, który według producenta może osiągnąć nawet 28,5 godziny. Nowe laptopy spełniają również wymagania standardu MIL-STD-810H, będąc odpornymi między innymi na niską i wysoką temperaturę, kurz, wibracje czy upadek z małej wysokości.

Co nowego możemy zobaczyć w tych laptopach? Tegoroczną nowością jest obsługa przez ekrany laptopów LG gram technologii VRR, która pozwala na dynamiczną zmianę liczby wyświetlanych klatek obrazu na sekundę — od 31 do aż 144. Do tego ekran został pokryty powłoką antyrefleksyjną i również mamy do czynienia z reprodukcją kolorów DCI-P3.

Sercem ultrabooków jest najnowszy procesor Intel Core 13. generacji — i wszystkie LG gram mogą pochwalić się certyfikatem Intel Evo.

LG gram 2in1 i LG gram+ view

Koreańska firma zaprezentowała również LG gram 2w1 — urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność laptopa i tabletu. Do tego możemy liczyć na pakiet aplikacji do notowania i rysowania, zoptymalizowany pod rysik LG Stylus (Wacom AES 2.0).

Swoją premierę miała także druga odsłona mobilnego monitora LG gram +view. Wyświetlacz pozwala podwoić powierzchnię ekranu, aby można było pracować w trybie wielozadaniowym w dowolnym miejscu. Tegoroczna ulepszona wersja przenośnego ekranu LG zyskała nowe etui, za pomocą którego w łatwy sposób można zmienić ustawienie monitora z poziomu do pionu i odwrotnie. Nowy model monitora posiada również dwa porty USB-C, dzięki którym da się do niego podłączyć dwa urządzenia jednocześnie, np. smartfon i ładowarkę.

Kup sprzęt, a w nagrodę dostaniesz… hulajnogę

Jak informuje LG, na klientów, którzy kupią jeden z ultrabooków LG gram do 18 maja 2023 roku, czeka prezent. Po zarejestrowaniu zakupu na stronie promocji wszyscy mogą otrzymać elektryczną hulajnogę Xiaomi Mi electric Scooter Essential o wartości 1749 zł.

Źródło, grafika wyróżniająca: LG