PSPA sprawdziło jak wygląda rynek baterii w Europie

Raport przygotowany przez PSPA jest bardzo rozbudowany, to niemal 70 stron informacji od wszystkich największych producentów baterii do samochodów elektrycznych w Polsce i sporo ciekawych statystyk. Największe wrażenie robi chyba ta dotycząca wielkości produkcji w 2022 roku. Okazuje się, że Polska jest drugim co do wielkości producentem akumulatorów dla samochodów elektrycznych na świecie, ustępując tylko Chinom, a wyprzedzając między innymi USA. Co więcej nasza przewaga nad pozostałymi krajami na świecie jest bardzo wyraźna, choć w kolejnych latach ma się zmniejszać.

Za lwią część produkcji odpowiada fabryka LG Energy Solution Wrocław w Biskupicach Podgórnych, największe w Europie centrum produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych, dysponuje obecnie 86 GWh mocy produkcyjnej, które wkrótce osiągnie zdolność do produkcji baterii o pojemności 115 GWh rocznie. Oznacza to możliwość dostarczenia baterii do produkcji ponad 1,5 mln samochodów elektrycznych (zakładając pojemność ogniw na poziomie średnio 75 kWh. Do 2027 roku możliwości produkcyjne w Polsce mają osiągnąć 200 GWh, a to za sprawą budowy kolejnych fabryk. Swoje inwestycje w Polsce mają albo planują takie firmy jak: Northvolt, Umicore, SK Innovation, Capchem, Guotai Huarong, BMZ czy Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Akumulatory litowo-jonowe stanowią już ponad 2,4% całego polskiego eksportu. Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich sześciu lat z około 1 mld zł w 2017 r. do ponad 38 mld zł w 2022 r. i powinno dalej rosnąć w kolejnych latach. W 2022 roku całkowita produkcja baterii przekroczyła nieco ponad 1100 GWh, ale w ciągu 5 lat ma wzrosnąć nawet ośmiokrotnie, do blisko 9000 GWh. Polska będzie już wtedy odgrywała nieco mniejszą rolę na rynku światowym, prym nadal będą wiodły Chiny, a za nimi USA, Niemcy oraz Węgry. Wszystko zależy jednak od dostępu do surowców, szczególnie litu, a także rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Pełny raport znajdziecie tutaj.

źródło: PSPA