Acer Aspire 3 z AMD Ryzen 5 – do pracy i nauki nie potrzebujesz nic więcej

Szukasz lekkiego laptopa do pracy biurowej, z wydajną baterią i dobrym ekranem? No to znalazłeś.

Acer Aspire to linia niedrogich laptopów, przeznaczonych do zadań biurowych i prostej, codziennej rozrywki. Przez ostatnie dni miałem okazję pracować na nowym modelu 2023 z procesorem AMD Ryzen 5 7520U i przyznam szczerze, że zaskoczył mnie naprawdę pozytywnie. Zanim jednak przejdziemy do bezpośrednich wrażeń z użytkowania, rzućmy okiem na specyfikacje.

Acer Aspire 3 – specyfikacja techniczna

Acer Aspire 3 (2023) CPU AMD Ryzen 5 7520U RAM 8 GB DDR5 GPU AMD Radeon Graphics SSD 512 GB SSD Ekran 15,6 Full HD 1920x1080, IPS, 60 Hz Łączność WiFi 6, BT 5.2 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 43 Wh Port 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C (PowerDelivery), 1x HDMI, 1x audio port Waga 1,78 kg

Nowego Aspire’a wyróżnia procesor AMD Ryzen 5 7520U i szybka pamięć RAM DDR5 8 GB. Ekran Full HD o przekątnej 15,6 cala z matową matrycą IPS, wykorzystuje technologię Acer BlueLightShield, ograniczającą szkodliwe działanie niebieskiego światła. Laptop wyposażono w dysk SSD o pojemności 512 GB, system Windows 11 i zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon Graphics – jest więc prosto, ale na tyle wydajnie, by sprostać codziennym wyzwaniom w pracy i rozrywce.

Wygląd i budowa

Od strony wizualnej Acer Aspire 3 prezentuje się schludnie i elegancko. Obudowa została wykonana z plastiku, ale nie ma tu mowy o żadnych trzaskach – to solidna i całkiem dobrze wyważona konstrukcja z matowym wykończeniem, przez co nie zbiera odcisków palców. Po zamknięciu w oczy rzuca się jedynie minimalistyczne logo producenta i delikatne oznaczenie serii Aspire u dołu.

Acer postawił na klasyczną, pełnowymiarową klawiaturę z panelem numerycznym, przyciskami funkcyjnymi i przyjemnym skokiem klawiszy. Cały ten tekst został opracowany właśnie na niej i nie czułem potrzeby podłączania zewnętrznej klawiatury Bluetooth, na które zazwyczaj pracuję. Gładzik jest odpowiednio duży, by swobodnie obsługiwać na nim gesty, choć mógłby być nieco cichszy przy nacisku.

Zaskoczyła mnie lekkość i mobilność Aspire’a 3. Fakt, mamy tu całkiem spory jak na laptopa ekran 15,6 cala i pełnowymiarową klawiaturę, wymuszającą większą konstrukcję, ale biorąc go do ręki nie czuć zbytniego obciążenia. Tu nie bez znaczenia jest plastikowa obudowa, jednak dzięki temu można swobodnie wrzucić go do plecaka lub torby i zabrać do pracy, lub na uczelnię, bez poczucia niekomfortowego ciężaru. Sam laptop dobrze zniósł też trudy transportowania go w różne miejsca – nie zanotowałem żadnych obić bądź rys.

Na bokach urządzenia znajdziemy kilka przydatnych portów, w tym HDMI, złącze audio, jedno USB Typu C, dwa USB-A 3.2 i gniazdo Kensington Lock do zabezpieczenia przed kradzieżą. Szkoda jedynie, że zabrakło miejsca na port Ethernet – to przydałoby się do pobierania dużych plików z sieci. Samo połączenie z internetem to jednak nie problemu, dzięki WiFi 6 oferującym wysoką przepustowość

Górna płyta otwiera się lekko i płynnie – w zasadzie jednym palcem – ukazując ekran, który w Acer Aspire 3 jest największym zaskoczeniem.

Ekran – dobra ostrość i świetne kąty widzenia

Aspire 3 to laptop głównie do pracy i nauki, a to oznacza, że użytkownik spędzi sporo czasu, wpatrując się w 15,6-calowy ekran. Acer na szczęście to przemyślał i zastosował technologię BlueLightShield, ograniczając tym samym emisję niebieskiego światła. I faktycznie nawet po kilku godzinach pracy nie czułem dyskomfortu, choć moje oczy są podatne na zmęczenie.

Ekran Full HD w tej półce cenowej jest w zupełności wystarczający. Pozwala na komfortowe przeglądanie treści czy pracę w oprogramowaniach biurowych, ale nada się także do oglądania filmów i seriali dzięki dobremu odwzorowaniu kolorów, oraz matowej matrycy IPS. Na pochwałę zasługują bardzo dobre kąty widzenia, nawet przy maksymalnie rozłożonym ekranie (do 150 stopni nachylenia), a to wcale nie jest takie oczywiste w przypadku laptopów budżetowych.

Acer Aspire 3 i wydajność w codziennej pracy

Działam głównie na edytorach tekstu, programach biurowych, komunikatorach i edytorach grafiki, zatem mam do czynienia z aktywnościami, z którymi Aspire 3 powinien poradzić sobie bez problemu. Jak jest w praktyce? Laptop bez problemu radzi sobie z obsługą aplikacji do komunikacji, wideokonferencji i organizacji pracy zdalnej – Slack, Microsoft Teams, Zoom, Trello. Przez nieco ponad tydzień pracy nie napotkałem opóźnień w działaniu czy spadku wydajności nawet przy wielu zakładkach otwartych w tle i obsłudze Photoshopa – w przypadku oprogramowania od Adobe prosta obróbka zdjęć i wideo jest jak najbardziej w zasięgu Aspire’a 3. Względem poprzedniej generacji poprawie uległ system chłodzenia – powierzchnia wentylatora zwiększyła się o 78%, przez co nie napotkałem problemów ze zbyt intensywnym nagrzewaniem.

Wróćmy na chwilę do wideokonferencji. Komputer został wyposażony w kamerę HD i mikrofon kompatybilny z technologią Acer Purified Voice, która w teorii powinna polepszać jakość głosu. A w rzeczywistości? W obu przypadkach poprawnie. Kamera, choć standardowa jak na laptop tej klasy, spełnia swoje zadanie przy spotkaniach wideo – nawet w nieco gorszych warunkach oświetleniowych – a mikrofon nie zbiera zbędnych szumów – testowane w mieszkaniu przy ruchliwej ulicy. W tym miejscu warto zaznaczyć obecność audio portu i Bluetooth 5.2 – jeśli mikrofon okaże się niewystarczający, to nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć ulubiony zestaw słuchawkowy – przewodowy, lub bezprzewodowy.

Nieco gorzej jest z głośnikami. Nie jest to urządzenie dla audiofila, ale tez nie takie jest jego przeznaczenie. Przy odsłuchu muzyki i oglądaniu filmów wypada nieco płasko, ale do rozmów i konferencji jest w zupełności wystarczający

A jak z baterią? Ta w teorii powinna zapewnić 11 godzin standardowej pracy, choć osobiście udało mi się osiągnąć około 8 godzin w trybie mieszanym – nie miałem więc obaw, że laptop nieoczekiwanie się rozładuje, gdy zabierałem go w kilkugodzinną trasę pociągiem. A skoro już o podróżach mowa, to warto zaznaczyć, że Acer Aspire 3 posiada też bardzo niewielki i kompaktowy zasilacz o mocy 45W, który w połączeniu z niewielką wagą laptopa dopełnia mobilny wizerunek urządzenia.

Dla kogo jest Acer Aspire 3?

Jeśli szukasz niedrogiego laptopa do nauki czy pracy biurowej, który w wolnych chwilach nada się też do seriali, filmów i przeglądania sieci, a nawet średniozaawansowanych poczynań w programach graficznych, to ten model spełni Twoje oczekiwania. Na plus solidna – choć plastikowa – konstrukcja z wygodną klawiaturą i dobrym ekranem, ograniczającym szkodliwe działania niebieskiego światła. Fakt, głośniki mogłyby być lepsze i port Ethernet też pełniłby rolę wisienki na torcie, ale przy cenie około 3000 zł nie ma co narzekać. To przemyślana i solidna konstrukcja, z dobrym stosunkiem jakości do ceny, która świetnie sprawdzi się nie tylko w domowym biurze, ale tez studenckim plecaku czy szkolnej ławce.

Acera Aspire 3 z AMD Ryzen 5 kupicie pod tym adresem