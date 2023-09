Przeglądając sklep z aplikacjami dla telewizorów LG przypadkowo natknąłem się na promocję przygotowaną we współpracy z Chili. Korzystając z niej można otrzymać kartę podarunkową do wydania na filmy ze specjalnego katalogu internetowej wypożyczalni.

O niektórych promocjach można dowiedzieć się zupełnie przypadkowo. Dokładnie tak, jak dowiedziałem się o tej przygotowanej przez LG i Chili. Na czym ona polega? Posiadacze telewizorów LG, którzy zdecydują się z niej skorzystać, otrzymają kartę podarunkową o wartości 50 złotych. Udostępnione w ten sposób środki można wykorzystać w celu wypożyczenia filmów z katalogu Chili. Jakiś haczyk? Nawet kilka.

Karta podarunkowa do wykorzystania w Chili. Jakie warunki trzeba spełnić?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem do skorzystania z promocji, co oczywiste, jest posiadanie telewizora LG. To bowiem właśnie w sklepie LG Content Store znajdziemy nasz kod aktywujący voucher. Gdzie konkretnie go znaleźć? W moim przypadku nie było z tym żadnego problemu: po prostu kliknąłem w baner, który wyświetlił się zaraz po wejściu do LG Content Store.

Dalej obsługa promocji jest już bardzo prosta. Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem albo wprowadzić kod złożony z liter i cyfr w menu serwisu Chili, po zalogowaniu.

Wróćmy jednak do haczyków. Pierwszym z nich jest ograniczona dostępność kodów. Zgodnie z wyświetloną informacją jest ich dokładnie 6143. Drugim ograniczeniem jest czas trwania promocji: od 15 września do 15 listopada 2023 roku. Trzeci haczyk to okres, w jakim należy wykorzystać nasze 50 złotych: 30 dni od momentu aktywowania kodu.

Istotne ograniczenie: ograniczony katalog filmów

Na tym jednak wcale nie koniec ograniczeń. Najważniejsze z nich dotyczy oferty filmów. Niestety karta podarunkowa nie może być wykorzystana w całym katalogu Chili. Obowiązuje jedynie w specjalnym, wybranym właśnie dla tej promocji katalogu. Co w nim znajdziemy? Chociażby pięć filmów, których głównym bohaterem jest Rocky Balboa. Jest również sporo filmów z przygodami Jamesa Bonda. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy komedii romantycznych (50 pierwszych randek, I znowu wesele), polskiego kina (Sęp, Kler), znajdą się również bajki dla dzieci.

W katalogu nie znajdziemy gorących premier, ale jak to mawiają, za darmo to i ocet słodki...