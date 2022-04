Będzie gorąco? Letnie premiery filmów na Netflix

Wczorajsza rozpiska majowych premier na Netflix, to nie wszystko, co w tym tygodniu ma do zaprezentowania platforma. Oprócz powrotów znanych i lubianych seriali, w tym pierwszej części czwartego sezonu Stranger Things, w serwisie pojawi się wiele nowości. Dziś pojawiła się także lista filmów, które w najbliższe wakacje mają szansę przyciągnąć przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Bez względu na to czy lubicie kino akcji, komedie romantyczne, dramaty, filmy obyczajowe, fantastyczno-naukowe, biografie i animacje, tego lata z pewnością znajdziecie coś na filmowy wieczór. A jest w czym wybierać. To obecnie 29 tytułów, które pojawią się do końca wakacji.

Źródło: Netflix

Letnie premiery filmów na Netflix

Maj

Bezsenność we dwoje - 6 maja

Nieobliczalni 2 - 6 maja

Thar - 6 maja

Operation Mincemeat - 11 maja (w wybranych regionach - obecnie brak w Polsce)

Powrót do liceum - 13 maja

Perfekcyjne połączenie - 19 maja

Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar - 19 maja

Czerwiec

Przechwycenie - 3 czerwca

Rzut życia - 8 czerwca

Jennifer Lopez: Halftime - 14 czerwca

The Wrath of God - 15 czerwca

Pajęcza głowa - 17 czerwca

Civil - 19 czerwca

Love & Gelato - 22 czerwca

Lipiec

Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy - 6 lipca

Morska bestia - 8 lipca

Niebezpieczne związki - 8 lipca

Perswazje - 15 lipca

Gray Man - 22 lipca

Purpurowe serca - 29 lipca

Sierpień

Wojownicze Żółwie Ninja: Ewolucja - 5 sierpnia

13: Musical - 12 sierpnia

Dzienna zmiana - 12 sierpnia

Me Time - 26 sierpnia

filmy bez dat, które pojawią się do końca sierpnia

BEAUTY

Buba

Carter

Na liście znajduje się kilka interesujących tytułów, które z pewnością zainteresują wielu. Jednym z nich jest "Gray Man" z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem, o którym pisaliśmy wczoraj. Na swoje daty premier czekają wciąż m.in. "Na noże 2", druga odsłona serii "Enola Holmes" oraz "Pinocchio" w reżyserii Guillermo del Toro.