Jeśli jesteście fanami dobrego thrillerów akcji, Gray Man od Netflixa to z pewnością propozycja dla Was. Platforma ogłosiła datę premiery i pokazała pierwsze zdjęcia!

Gray Man zapowiada się naprawdę dobrze!

Akcja filmu skupi się na agencie CIA - Court Gentry, w którego rolę wcieli się Ryan Gosling, znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym “kupcem śmierci". Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya (Billy Bob Thornton). Jednak tym razem sytuacja się odwraca. Gray Man zostaje celem Lloyda Hansena (Chris Evans), który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

Jeden z braci Russo zapowiedział, że ma być to początek nowej serii. Ma być ona również dochodowa, co również potwierdza budżet filmu, wynoszący 200 milionów dolarów - jest to bowiem najdroższa produkcja w historii Netfliksa.

Obsada i reżyseria. Będzie spore widowisko

Film powstał na podstawie książki wydanej w 2009 roku autorstwa Marka Greaney’a o tym samym tytule. Za reżyserię thrillera akcji odpowiedzialni będą bracia Russo - Anthony i Joe - których możemy znać z takich filmów jak Avengers: Wojna bez granic, Avengers: Koniec gry czy Cherry: niewinność utracona. Możemy zatem spodziewać się naprawdę efektownego widowiska.

W rolę tytułowego Gray Mana wcieli się Ryan Gosling. Głownym antagonistą, Lloydem Hansenem, będzie Chris Evans. Billy Bob Thorton wcieli się za to w Donalda Fitzroya, a Ana de Armas w agentkę Dani Mirandę. Trzeba przyznać, że oglądanie Kapitana Ameryki w roli “tego złego” będzie naprawdę intrygujące.

Gray Man - data premiery

Netflix potwierdził, że Gray Man pojawi się na platformie już 22 czerwca tego roku. Czekacie na nową produkcję z Ryanem Goslingiem w roli głównej, który wkrótce wcieli się również w rolę Kena w filmie Barbie?

