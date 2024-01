Leonardo Ai – świetne narzędzie AI do generowania fotorealistycznych grafik dostępne za darmo

Boom na narzędzia AI służce do generowania grafik nieco już osłabł, ale jeśli nie mieliście wcześniej okazji spróbować swoich sił w oprogramowaniach takich jak Midjourney czy Stable Diffusion – wymagających płatnej subskrypcji w rozszerzonej wersji – to teraz macie świetną okazję, by doświadczyć potęgi AI na własnej skórze, dzięki darmowej wersji alternatywnej platformy do generowania obrazów. Trzeba się jednak spieszyć!

Tryby Alchemy i PhotoReal bezpłatne tylko w tym tygodniu

Leonardo Ai to oprogramowanie służące do tworzenia fotorealistycznych grafik w równie prosty sposób, co konkurencyjne rozwiązania – wystarczy wpisać określoną komendę, sprecyzować szczegóły i wybrać preferowane ustawienia. Platforma oferuje narzędzia zarówno dla profesjonalistów, jak i kompletnych laików.

Twórcy przewidzieli darmową wersję oprogramowania, umożliwiającą dostęp do 150 kredytów – ich zużycie różni się w zależności od zastosowanych ustawień i wytycznych – ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero w trybie Alchemy, połączonym z opcją PhotoReal. Ta konfiguracja wymaga opłaty od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu dolarów miesięcznie, ale teraz wszyscy zainteresowani mogą wypróbować oba tryby za darmo, bez ukrytych opłat.

Aby uzyskać dostęp do Leonardo Ai wystarczy zarejestrować się pod tym adresem, a następnie w sekcji tworzenia grafik zaznaczyć opcję Alchemy oraz PhotoReal – odszukacie je na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Co ciekawe narzędzie oferuje także możliwość wprawiania obrazów w ruch, choć wymaga do już nieco większego doświadczenia.

Leonardo Ai posiada także kanał na Discord, gdzie społeczność dzieli się nie tylko wygenerowanymi dziełami, ale także udziela wskazówek odnośnie promptów – to więc dobry sposób na pierwsze kroki dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia z generatorami.