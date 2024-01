Trafił do więzienia, bo AI się pomyliło. Żąda ogromnego odszkodowania

Historia, o której za moment przeczytacie, dobitnie pokazuje, że AI nie można wierzyć na słowo – zwłaszcza w sprawach karnych. Gdy sztuczna inteligencja pomyli się w generowanym tekście lub poda błędne rozwiązanie zadania matematycznego, to nikomu nie dzieje się krzywda. Tym razem jednak do krzywdy doszło i to bardzo brutalnej, bo AI błędnie zidentyfikowało niewinnego mężczyznę jako sprawcę napadu z bronią w ręku.

Zamknięty, pobity i okaleczony – AI niesłusznie uznało go za sprawcę napadu

W styczniu 2022 roku doszło do napadu rabunkowego na jeden z salonów sieci Sunglass Hut. Dwóch uzbrojonych sprawców mając obsługę sklepu na muszce, ukradło gotówkę oraz drogie okulary przeciwsłoneczne. W mniej więcej tym samym czasie Harvey Murphy – 61-letni Amerykanin niepowiązany ze sprawą – próbował odnowić swoje prawo jazdy w lokalnym Departamencie Pojazdów Mechanicznych. Jakie to ma znacznie? A no całkiem spore, bo to właśnie Murphy został oskarżony o napad. Problem w tym, że mężczyzna znajdował się wtedy 3000 km od zrabowanego sklepu.

Źródło: Depositphotos

Sunglass Hut – podobnie jak dziesiątki innych amerykańskich salonów marek premium – korzysta z usług firm zajmujących się „zapobieganiem stratom”. Pracownik zajmujący się monitoringiem sklepu skorzystał z oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które błędnie powiązało niewinnego seniora z napadem i doprowadziło do aresztowania mężczyzny.

Harvey Murphy został czasowo osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie przebywali przestępcy karani za brutalne zbrodnie. Podczas pobytu w zakładzie zamkniętym Murphy został nie tylko pobity i okaleczony, ale także siłą zmuszony do obcowania płciowego. W tej sprawie najbardziej tragiczne jest to, że służby zweryfikowały tożsamość 61-latka zaledwie kilka godzin po tragicznym incydencie z osadzonymi. Dopiero wtedy mężczyzna – okaleczony fizycznie i psychicznie – został zwolniony z więzienia.

Harvey Murphy złożył pozew przeciwko Sunglass Hut, domagając się 10 milionów dolarów odszkodowania za straty wynikające z błędnego werdyktu technologii rozpoznawania twarzy. Jak doszło do takiej sytuacji? Cóż, Murphy w przeszłości miał problemy prawne i widniał w systemie, dlatego był dla sztucznej inteligencji łatwym celem. AI wykorzystywane przez amerykańskie sklepy dalekie jest od ideału i to nie pierwszy raz, gdy ta technologia zawodzi. Murphy ma wysokie szanse na wygranie procesu, ale ran na psychice nie naprawi nawet wysokie odszkodowanie.

