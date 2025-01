Lenovo zaskakuje. Oto najciekawsze nowości ze świata komputerów i tabletów!

Nowe produkty Lenovo z serii Yoga oraz IdeaPad

Lenovo Yoga Slim 9i (14", 10)

Ten ultralekki laptop wyróżnia się pierwszą na świecie kamerą ukrytą pod wyświetlaczem OLED PureSight Pro, co pozwala na uzyskanie niespotykanego stosunku ekranu do obudowy wynoszącego 98%. Wyświetlacz o rozdzielczości 4K, z certyfikacją Eyesafe, zapewnia doskonałą jakość obrazu i ochronę oczu. Komputery wyposażone są w procesory Intel Core Ultra, dzięki którym wszyscy mogą liczyć na pełne wsparcie w twórczej pracy dzięki sztucznej inteligencji, która odpowiedzialna będzie za adaptacyjne zarządzającej wydajnością i energią.

Reklama

Lenovo Yoga Book 9i (14", 10)

To jeden z tych komputerów, które od wejścia wywołują efekt WOW. Spora w tym zasługa dwóch, 14-calowych, dotykowych ekranów OLED, które pozwalają na unikalne zastosowania, takie jak jednoczesna edycja graficzna i udział w wideokonferencji. Zastosowane tam funkcje AI pozwolą ułatwić naszą pracę, a wbudowany, obracający się o 360 stopni soundbar z czterema głośnikami Doly Atmos pozwoli cieszyć się także konsumpcją multimediów w najwyższej jakości. To sprzęt dość niecodzienny i bez wątpienia nie dla każdego - ale jeżeli kiedykolwiek tęskniliście w podróży za drugim ekranem, to może być rozwiązanie idealne dla Was.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 10)

Ten konwertowalny laptop oferuje funkcje Copilot+ oraz inteligentne tryby, takie jak ochrona prywatności, optymalizacja oświetlenia podczas wideorozmów czy dostosowanie wydajności do czasu pracy na baterii. Dzięki ekranowi OLED PureSight i rysikowi Yoga Pen, model ten perfekcyjnie sprawdzi się do pracy kreatywnej w podróży... i nie tylko! Warto mieć na uwadze, że mimo swojej wygodnej formy (mowa o 14-calowym laptopie) i wbudowanej weń baterii o pojemności 75 Wh, komputer ten waży raptem 1,32 kg -- przez co bez większych oporów chętnie będziemy go zabierać w podróż!

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16", 10)

To komputer stworzony z myślą o produktywności -- stąd jego wielkość i rozmach. 16-calowy laptop oferuje wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,8K. Sprzęt wyposażony jest w procesory Intel Core Ultra 9 (z serii H) o wujdaności TDP aż do 135 W. To przenośny sprzęt, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Wyposażony został w cały zestaw popularnych złącz (Thunderbolt 4, USB-A, czytnik kart SD, HDMI) -- dzięki czemu sprawdzi się w każdej sytuacji!

Lenovo Yoga Tab Plus

W tym roku Lenovo przedstawia także swój pierwszy tablet z serii Yoga z wbudowaną sztuczną inteligencją. Yoga Tab Plus oczaruje nas już od wejścia -- a wszystko to za sprawą wyświetlacza PureSight Pro o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Sercem tabletu jest układ Snapdragon 8 3. generacji. Podobnie jak część najnowszych komputerów -- nie zabraknie w nim zaawansowanych funkcji jak AI Note i AI Transcript, a całość obsługiwać będzie również stylus Lenovo Tab Pen Pro. Podobnie jednak specjalnie zaprojektowana z myślą o urządzeniu klawiatura, będzie on sprzedawany osobno.

Moc nowości od Lenovo - a na tym jeszcze nie koniec!

Jak widać -- produktów w ofercie producenta pojawi się bez liku, a na tym jeszcze nie koniec! Wyraźnie widać, że firma w dużej mierze stawia na autorską sztuczną inteligencję gdzie tylko się da -- co ma wspomóc nas w jeszcze większej efektywności. Poza powyższymi propozycjami, jeszcze w tym roku doczekamy się mini-komputera stacjonarnego: IdeaCentre Mini x, którego sercem będzie układ Snapdragon X Plus. Bardziej wymagający użytkownicy powinni zainteresować się nadchodzącym IdeaCentre Tower z procesorami Intel Core Ultra 7.

Lenovo Yoga, IdeaPad oraz IdeaCentre: ceny nadchodzących i data premiery:

Model Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) trafi do sprzedaży pod koniec lutego 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 2199 euro (z VAT).

Model Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) trafi do sprzedaży pod koniec kwietnia 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 2699 euro (z VAT).

Model Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition trafi do sprzedaży pod koniec lutego 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 1049 euro (z VAT).

Model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition trafi do sprzedaży pod koniec lutego 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 1899 euro (z VAT).

Modele Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16”, 10) and Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10) trafią do sprzedaży pod koniec lutego 2025 r., a ich ceny minimalne mają wynosić odpowiednio 1299 euro i 1099 euro (z VAT).

Model Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 10) trafi do sprzedaży w styczniu 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 1199 euro (z VAT).

Model Lenovo Yoga Tab Plus trafi do sprzedaży 7 stycznia 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 699 euro (z VAT).

Model Lenovo Idea Tab Pro trafi do sprzedaży 7 stycznia 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 399 euro (z VAT).

Model Lenovo Tab trafi do sprzedaży 7 stycznia 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 149 euro (z VAT).

Model Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10) trafi do sprzedaży w kwietniu 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 799 euro (z VAT).

Model Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10) trafi do sprzedaży w maju 2025 r., a jego przewidywana cena startowa ma wynosić 899 euro (z VAT).