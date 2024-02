Lenovo szykuje notebooka z przezroczystym ekranem

Po co komuś przezroczysty ekran?

Podczas targów CES w styczniu pokazano kilka modeli telewizorów wyposażonych w przezroczysty ekran OLED. Gdy nic się na nim nie wyświetla to wygląda jak tafla szkła. Nie wiem czy to najbardziej funkcjonalne rozwiązanie, ale z pewnością w pewnych wnętrzach może prezentować się atrakcyjnie i pewnie znajdzie swoich nabywców. Z najnowszych plotek wynika natomiast, że podczas zbliżających się targów Mobile World Congress w Barcelonie (26-29 lutego), Lenovo zaprezentuje kilka ciekawych modeli notebooków. Wśród nich pojawią się urządzenia z... przezroczystym ekranem.

Producenci laptopów już od kilku lat prześcigają się w umieszczaniu wyświetlaczy w coraz węższych ramkach, co pozwala zmaksymalizować powierzchnię roboczą przy mniejszych rozmiarach całkowitych. Lenovo idzie jednak jeszcze o krok dalej i chce mieć nie tylko przezroczysty wyświetlacz, ale również praktycznie niewidoczne ramki. Serwis WindowsReport zaprezentował pierwsze rendery takich komputerów i muszę przyznać, że wyglądają one dosyć dziwnie. Co więcej wygląda na to, że będzie to komputer wyposażony w dwa ekrany, zamiast klawiatury będziemy mieli dodatkowy, dotykowy wyświetlacz.

Całość jest całkiem spójna z dotychczasowym designem notebooków Lenovo, co sugeruje, że za 2 tygodnie faktycznie zobaczymy takie urządzenia na żywo. Przezroczysty ekran nie zajmuje jednak całej powierzchni górnego panelu, w dolnej części znalazła się pokaźna "bródka", w której schowano całą elektronikę. Ciekawy też jestem jak rozwiązano kwestie poprowadzenia anten WiFi i Bluetooth, bo zazwyczaj znajdują się one właśnie w górnej pokrywie wyświetlacza. Chiński producent znalazł pewnie jednak na to inny sposób i wydaje mi się, że warto docenić jego innowacyjność. Nie wiemy jaką dokładnie specyfikację zaoferują takie notebooki i kiedy faktycznie mogą trafić do sprzedaży, ale z pewnością jest to ciekawa inicjatywa.

Lenovo podczas MWC zaprezentuje też szereg tradycyjnych notebooków z rodziny ThinkBook oraz ThinkPad. Pojawi się też druga generacja tabletu ThinkVision z większym ekranem i większą wydajnością. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać.

źródło: WindowsReport