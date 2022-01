Lenovo w tym roku stawia na nieco inne rozwiązania niż dotychczas. Firma chce wyznaczać nowe trendy konstrukcji przełamujące schematy. Pomóc ma w tym m.in. wprowadzenie nowych kolorów i materiałów do ​oferty laptopów biznesowych klasy premium. Czy odcienie brązu i szarości znajdą swoich fanów? Lenovo nie ma żadnych wątpliwości. Jednak projektanci poszli o krok dalej i w tegorocznej linii laptopów Lenovo ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 sięgnęli po aluminium pochodzące z recyklingu oraz skórę wegańską (100% z przetworzonego politereftalanu etylenu). Proekologiczne projektowanie komputerów podkreślone jest także w opakowaniu wykonanym z bambusa i trzciny cukrowej. Zasilacz sieciowy zawiera 75% materiałów odzyskanych.

Lenovo ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16. Nowości w laptopach biznesowych

Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16 działają pod kontrolą nowych procesorów AMD Ryzen PRO. Z13 może być wyposażony w układ AMD Ryzen PRO 6860Z, który jest dostępny na wyłączność. Ma zapewnić wygodną i bezpieczną pracę zdalną - dzięki wsparciu układu bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Jednak procesor to nie wszystko. Zmian w Lenovo ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 w porównaniu z poprzednimi latami jest naprawdę sporo. To wspomniane już materiały pochodzące z recyklingu (czarna wegańska skóra i aluminium oraz nadające się do recyklingu opakowania z bambusa i trzciny cukrowej).

Do tego "Communication Bar" z kamerą FHD z większym sensorem, elektroniczną osłoną prywatności i dwa mikrofony. Firma podaje, że w tym roku udało jej się uzyskać najwyższy stosunek powierzchni ekranu do obudowy (STB), jaki do tej pory pojawił się w komputerach ThinkPad. Wynosi on 91,6% dla modeli Z13 oraz 92,3 dla Lenovo ThinkPad Z16. Powiększono też gładzik ForcePad - jego szerokość wynosi 120 mm. Ekrany OLED o rozdzielczości 2,8K w modelu Z13 i OLED 4K w Z16 obsługują Dolby Vision i ograniczają emisję niebieskiego światła.

Wbudowany system głośników zgodny jest z Dolby Atmos i oferuje technologię redukcji szumów Dolby Voice AI. TrackPoint wyposażony został w nową funkcję. Podwójne dotknięcie przycisku uruchamia szybkie menu komunikacji (Communication QuickMenu) dające dostęp do ustawień kamery i mikrofonu. Oba komputery posiadają czytnik linii papilarnych Match-on-chip zintegrowany z klawiaturą. Na laptopach Lenovo ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 fabrycznie zainstalowany jest system operacyjny Windows 11.

Lenovo ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16. Specyfikacja techniczna

ThinkPad Z13 ThinkPad Z16 Procesor AMD Ryzen PRO U-Series Opcjonalnie ekskluzywny AMD Ryzen PRO 6860Z AMD Ryzen PRO H-Series System operacyjny Windows 11 Pamięć Do 32 GB LPDDR5 Pamięć masowa Do 1 TB PCIe Gen 4 SSD Do 2 TB PCIe Gen 4 SSD Grafika Zintegrowany AMD Radeon graphics Zintegrowany AMD Radeon graphics opcjonalnie dyskretna karta AMD Radeon RX 6500M Ekran 13,3 cali 16:10 – 91,6% STB -WUXGA IPS 400 nit Low Power (opcjonalnie panel dotykowy) -WQXGA OLED 400nit, Touch, Dolby Vision, Low Blue Light 16,0 cali 16:10 - 92,3% STB -WUXGA IPS 400nit Low Power ( opcjonalnie panel dotykowy) -WQUXGA OLED 400 nit, Touch, Dolby Vision, Low Blue Light Audio Dolby Atmos Speaker System i Dolby Voice Kamera Infrared FHD camera f2.0, z eShutter Bateria 50 Whr, Rapid Charge 70 Whr, Rapid Charge Bezpieczeństwo Match-on-Chip FPR, dTPM 2.0, Microsoft Pluton Security Processor Porty 2 x USB-C (USB 4.0), Audio Jack 3 x USB-C (USB 4.0), Audio Jack, SD Card Reader Klawiatura Edge-to-Edge, Podświetlana, 120 mm Haptic ForcePad Podświetlana, 120 mm Haptic ForcePad WLAN Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wireless WAN 4G LTE CAT 16 Kolory/Materiały Black Recycled Vegan Leather, Bronze AL Arctic Grey, Recycled AL Black Recycled AL Arctic Grey Recycled AL Wymiary 294,4 x 199,6 x 13,99 mm 354,4 x 237,4 x 15,8 mm Masa 1,25 kg 1,97 kg

Lenovo ThinkPad Z13 i Z16. Cena i dostępność nowych laptopów

Na chwilę obecną nie znamy ani polskich cen, ani daty premiery komputerów Lenovo w naszym kraju. Wiemy natomiast, ze oba modele pojawią się na rynku amerykańskim w maju tego roku. ThinkPad Z13 dostępny będzie w cenie od 1549 dolarów, natomiast ceny ThinkPad Z16 zaczynają się od 2099 dolarów i w zależności od konfiguracji. Gdy tylko poznamy informacje na temat polskiej premiery oraz cen, tekst zostanie zaktualizowany.