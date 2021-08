[TEST] ASUS ROG Strix G15 z mobilnym Radeonem RX 6800M

AMD wraca do topowych notebooków już nie tylko z procesorem, ale również z układem graficznym. Radeon RX 6800M 12 GB to karta, która obiecuje wydajność GeForce RTX 3080, sprawdzimy czy tak jest w rzeczywistości.

ASUS ROG Strix G15 - specyfikacja

ASUS jest jednym z tych producentów notebooków, którzy najchętniej sięgają po procesory AMD, a tym razem również po układ graficzny tego producenta. Tandem Ryzen 9 5900HX i Radeon RX 6800M 12 GB powinien zapewnić wydajność na poziomie topowych rozwiązań Intela oraz NVIDIA, a przy tym jest bardzo atrakcyjnie wyceniony. Testowy egzemplarz ma ponadto 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz matrycę o odświeżaniu 300 Hz, a to wszystko za całkiem sensowne 7999 PLN. O ile oczywiście pojawi się w sklepach, bo z tym jest niestety nadal dosyć krucho.

ASUS ROG Strix G15 G513QY CPU AMD Ryzen 9 5900HX - 3,3 GHz (4,6 GHz boost), 8/16 rdzenie/wątki RAM 16 GB DDR4 3200 MHz GPU AMD Radeon RX 6800M 12 GB GDDR6 SSD Samsung PM991a 512 GB SSD NVMe Inne Podświetlana obudowa i klawiatura Ekran 15,6 cala, 1920x1080 pikseli, 300 Hz, IPS WLAN 802.11ax, BT 5.0 System operacyjny Windows 10 Home 64bit Bateria 90 Wh Porty 3x USB 3.1 Gen1 Type A 1x USB 3.1 Gen2 Type C (PD, DisplayPort) 1x HDMI 1x LAN 1 Gbps 1x gniazdo audio Waga 2,36 kg Wymiary 354 x 257 x 27,9 mm Cena ~7999 PLN

ASUS ROG Strix G15 - zdjęcia

ASUS ROG Strix to topowa seria tego producenta, oferująca zazwyczaj największą wydajność i wysoką jakość wykonania. Model G15 dostępny jest zarówno z układami Intela jak i AMD, co jest dosyć rzadkie, bo zazwyczaj producenci notebooków starają się w takich przypadkach stosować różne nazewnictwo.

Projekt jest raczej standardowy, widzieliśmy go przy okazji innych notebooków ASUSa. Obudowa wykonana jest w większości z plastiku, ale dobrej jakości, który jest sztywny i przyjemny w dotyku. Nie ma tutaj też żadnych wymyślnych grafik, chociaż znalazło się miejsce na podświetlane logo ROG na pokrywie komputera, a dolna część obudowy ma podświetlenie RGB. Od spodu natomiast mamy kilka otworów wentylacyjnych oraz gumowane podstawki zapewniające stabilne położenie na płaskich powierzchniach.

Klawiatura z wyróżnionymi klawiszami WSAD też jest podświetlana w pełnej palecie RGB, ale pomimo zastosowania matrycy 15,6 cala nie wystarczyło tutaj miejsca na blok numeryczny. Nie rozumiem tylko dlaczego klawisze strzałek pomimo wyraźnego wyróżnienia na obudowie nie są nieco większe, wtedy korzystałoby się z nich znacznie przyjemniej. Sam skok klawiszy i dźwięk jaki wydają jest całkiem przyjemny i pisze się na niej bardzo komfortowo. Na wyróżnienie zasługuje też duży i wygodny touchpad z wyraźnym klikiem.

Jak przystało na gamingowego notebooka - ROG Strix G15 jest całkiem słusznych rozmiarów, ale nie mamy tutaj zbyt wielu portów rozszerzeń. Z racji rozbudowanego systemu chłodzenia, większość portów przeniesiona została na tylną część obudowy gdzie znajdziemy USB typu A, typu C (z możliwością ładowania), HDMI 2.0, port LAN oraz gniazdo zasilania. Po lewej stronie znalazło się natomiast miejsce na dwa kolejne porty USB typu A oraz uniwersalne gniazdo audio (słuchawki/mikrofon). Wyloty powietrza mamy natomiast po obu stronach notebooka oraz z tyłu.

Górna pokrywa notebooka zamontowana jest w taki sposób, aby nie blokować wylotów powietrza, co zapewnia lepsze temperatury oraz większą kulturę pracy systemu chłodzenia. W rezultacie miedzy dolną, a górną częścią jest widoczna przerwa, ale w niczym ona nie przeszkadza.

Warto zwrócić też uwagę, że ramki wokół ekranu są bardzo wąskie (przynajmniej z trzech stron), ale w rezultacie zabrakło miejsca na kamerkę do wideorozmów, która już nie zmieściła się w standardowym miejscu. To niestety spore niedopatrzenie, szczególnie jeśli komputer miałby być wykorzystywany na przykład również do nauki zdalnej.

ASUS ROG Strix G15 - ekran

Matryca LQ156M1JW25 to całkiem niezły wyświetlacz IPS o częstotliwości odświeżania aż 300 Hz, który z pewnością zadowoli graczy. Dla szybkich gier FPS trudno o coś lepszego, tym bardziej, że mamy też tutaj układ graficzny pozwalający na wykorzystanie tych możliwości. Niezły jest także kontrast, 1126:1 to bardzo dobry wynik jak na matrycę IPS. Do odwzorowania kolorów po kalibracji też nie można mieć żadnych zarzutów, czego nie można niestety powiedzieć o równomierności podświetlenia. Różnicę są dosyć duże, szczególnie w górnej części ekranu, który jest wyraźnie ciemniejszy.

ASUS ROG Strix G15 - wydajność

Procesor AMD Ryzen 9 5900HX mieliśmy już okazję testować przy okazji recenzji ASUS ROG Strix Scar G733 więc mniej więcej wiemy na co go stać. W tym modelu powinno być podobnie, choć obudowa komputera jest mniejsza co może przełożyć się na wyższe temperatury. Nie było jednak problemów aby przy obciążeniu jednego rdzenia osiągnąć taktowanie ponad 4,5 GHz, a przy obciążeniu wszystkich stałe 4,1 GHz i to nawet po dłuższym czasie (30 min). Nieźle jak na 8 fizycznych rdzeni przy TDP 45 W.

Znalazło to też potwierdzenie w wynikach faktycznych testów, gdzie Ryzen 9 5900HX udowadnia, że jest jednym z najwydajniejszych procesorów mobilnych obecnie dostępnych na rynku.

Świetny wynik osiągnęliśmy również w PCMarku 10, który ocenia ogólną wydajność komputera.

Wydajność w grach

Do dyspozycji mamy dwa układy graficzne, ten zintegrowany z procesorem Ryzen 9 5900HX używany jest w środowisku 2D i pozwala zaoszczędzić nieco energii. Ten drugi ma znacznie większe możliwości. Radeon RX 6800M to układ bazujący na architekturze RDNA2 wyposażony w 2560 jednostek obliczeniowych i aż 12 GB pamięci GDDR6, co w pewnych zastosowaniach może mieć spore znaczenie.

Radeon RX 6800M powinien konkurować z GeForce RTX 3080 i wiele wskazuje na to, że tak faktycznie będzie. Wyniki w 3DMarku wyglądają bardzo obiecująco.

W grach jest nieco gorzej, wyniki w Wiedźminie i Control plasują Radeona jednak nieco poniżej RTX 3080, ale liczba osiąganych klatek i tak dla większości z nas będzie wystarczająca. Dokładne wyniki prezentują się tak jak poniżej.

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 161 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 110 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 145 kl/s

Radeon RX 6800M wydajnościowo plasuje się gdzieś pomiędzy RTX 3070, a 3080 w wersji dla laptopów i bez wątpienia jest to bardzo mocna propozycja, o ile oczywiście będzie dostępna w szerszej sprzedaży.

Dysk SSD

Dysk SSD to model Samsunga o całkiem niezłych parametrach jak na nośnik o pojemności 512 GB. Sekwencyjny odczyt sięga 3000 MB/s, a zapis 1600 MB/s. Ogólna wydajność też stoi na wysokim poziomie. Na szczęście można dołożyć dodatkowy dysk we własnym zakresie, bo 512 GB po instalacji 2-3 gier może się okazać już nieco za ciasne.

ASUS ROG Strix G15 - bateria

Bateria ma pojemność 90 Wh co jak na notebook w rozmiarze 15,6 cala jest bardzo dobrym wynikiem. Powinno się też pozytywnie przełożyć na czas pracy bez zasilania, szczególnie w połączeniu ze zintegrowanym układem graficznym. I to faktycznie znajduje potwierdzenie, bez większych przeszkód można z niego wycisnąć 8 godzin pracy, co jest świetnym wynikiem. Jeśli jednak chcielibyście pograć bez dostępu do gniazdka to trzeba liczyć się z tym, że już po godzinie bateria się wyczerpie.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 9h 19 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 8h 39 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) - 67 minut

Warto natomiast docenić fakt, że przy pomocy zasilacza o mocy 280 W szybko odzyskamy energię w baterii. Pełny cykl ładowania trwa około 100 minut.

ASUS ROG Strix G15 - temperatury, hałas, pobór energii

Mocne komponenty sprawiają, że mamy do czynienia ze sporą ilością energii, którą należy odprowadzić na zewnątrz. System ASUSa radzi sobie z tym całkiem nieźle, a spora w tym pewnie zasługa rozbudowanych radiatorów połączonych z CPU i GPU przy pomocy ciekłego metalu. W rezultacie przy maksymalnym obciążeniu owszem procesor potrafi osiągnąć nawet 95 stopni Celsjusza, ale nie przekracza tej temperatury i przez cały czas może pracować zegarem 4.1 GHz. Układ graficzny jest nieco chłodniejszy, maksymalna temperatura jaką odnotowałem w testach to 80 stopni Celsjusza. Niestety maksymalna wydajność okupiona jest sporym hałasem, który w szczytowych momentach sięga 48 dB.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii, to w spoczynku jest to 17 W, gdy obciążymy procesor to początkowo jest to nawet 130 W, ale po kilku minutach spada do 110 W. Maksymalny pobór energii odnotowujemy oczywiście w grach, gdzie potrafi on sięgnąć nawet 240 W. Zasilacza o mocy 280 W nie jest zatem na wyrost ;-).

ASUS ROG Strix G15 - podsumowanie

Asus ROG Strix G15 G513QY to bez wątpienia jedna z najciekawszych gamingowych propozycji na rynku. Mam z nią tylko jeden problem, a mianowicie nie da się jej kupić. W cenie 7999 PLN byłby to z pewnością best seller, ale na wygląda na to, że AMD nie może dostarczyć na rynek tylu układów ile chcieliby klienci. Szkoda, bo wydajnościowo to zdecydowanie najwyższa półka, która z powodzeniem może konkurować ze znacznie droższymi konstrukcjami. Nie można mieć też zarzutów do jakości wykonania, układu chłodzenia oraz ogólnych wrażeń z użytkowania.

To co mniej najbardziej boli pod względem technicznym to nieco słabe podświetlenie matrycy oraz brak kamerki do wideo rozmów. Reszta wad byłaby raczej naciągana, szczególnie przy takiej oficjalnej cenie. Można co prawda narzekać na brak Thunderbolta czy tylko jeden port USB typu C, ale byłoby to już nieco naciągane. Miejmy nadzieje, że wreszcie doczekamy się jego dostępności w sklepach i wtedy zweryfikujemy czy faktycznie kosztuje 7999 PLN :-).

ASUS ROG Strix G15 G513QY

Orientacyjna cena: ~7999 PLN