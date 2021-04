Kilka dni temu głośno już było na temat Lenovo Legion Phone Duel 2. Niestety, niekoniecznie z dobrych pobudek — zasłynął on przede wszystkim jako spektakularnie łamiący się sprzęt, czym wzbudził spore zainteresowanie internautów. Jak zawsze takie historie nie przechodzą bez echa, ale teraz już poznaliśmy sprzęt oficjalnie i można napisać o nim coś więcej niż wieści z przecieków oraz pokaz spektakularnego łamania sprzętu. A jest o czym pisać — bo gamingowe smartfony najwyraźniej rosną w siłę, to kolejny obok Asus ROG Phone 5 sprzęt który chce zachwycać możliwościami.

Lenovo Legion Phone Duel 2 – wszystko co musisz wiedzieć o najnowszym smartfonie gamingowym

W czasach w których doczekaliśmy się komputerów bez jakiegokolwiek wiatraka – smartfon wyposażony w dwa wentylatory brzmi dość abstrakcyjnie. Ale realia są takie, że coraz więcej smartfonów na rynku oferuje więcej pamięci RAM, niż wiele komputerów z których użytkownicy na całym świecie korzystają na co dzień. Legion Phone Duel 2 sporo rzeczy zapożyczył od swojego poprzednika — w tym charakterystyczną wysuwaną kamerkę do selfie oraz dwa porty USB typu C. Sam projekt zresztą jest dość charakterystyczny i trudno go pomylić z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.