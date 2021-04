Lenovo ma telefon gamingowy, co się łamie na dwie połowy

Z racji na to, że większość producentów smartfonów nie tworzy własnych SoC, tytuł najwydajniejszego urządzenia jest bardzo trudny do osiągnięcia. Jednak trudny nie oznacza „niemożliwy”. Wszystko dlatego, że o ile nie ma dziś na rynku wydajniejszego układu niż Snapdragon 888, o tyle chłodzenie tego czipu w wielu modelach pozostawia wiele do życzenia. Stąd też pomysły na urządzenia, które dzięki wydajniejszemu chłodzeniu lepiej poradzą sobie z utrzymaniem temperatury w ryzach i tym samym – zapewnią dodatkową wydajność, zgarniając tytuł najlepszego smartfona do gier. Ostatnio dużo producentów zainspirowało się tym, co zrobiła Nubia Red Magic i zamiast dodawać zewnętrzny wentylator postanowili umieścić go bezpośrednio w obudowie. Niestety, nie wyszło im to na dobre.

Lenovo Legion Duel Phone 2 jak WW – nie łam się a przełam się

Problem z wentylatorami w telefonach gamingowych polega na tym, że muszą one być blisko SoC, by skutecznie odprowadzać ciepło. Dlatego też w Lenovo baterię podzielono na dwa moduły i umieszczono ją po dwóch stronach układu chłodzenia. Niestety, inżynierowie Lenovo nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy – anten. Te muszą być wykonane z plastiku, ponieważ metal nie przepuszcza sygnału GSM. I tutaj twórcy smartfona się nie popisali, ponieważ umieścili anteny symetrycznie po obu stronach telefonu… akurat w miejscu w którym kończy się bateria a zaczyna wentylator. Oznacza to, że telefon jest w tamtym punkcie podwójnie osłabiony – nie tylko nie ma metalowej ramki, ale też – nie ma strukturalnego wsparcia płynącego z jakiegokolwiek modułu wewnętrznego. Efekt?

Telefon pęka i łamie się nie tyle przy próbie wygięcia, co nawet, przy mocniejszym naciśnięciu. Jakiś czas temu Zakk z kanału JerryRigEverything testował inny smartfon, który choć nie miał wentylatora, podsiadał podobną wadę. Traf chciał, że też był to model gamingowy – Asus Rog Phone 5. Niestety, ale fizyka (i matematyka, jak zazwyczaj zwracacie mi uwagę w komentarzach) jest w tym wypadku nieubłagana i jeżeli telefony mają zyskać aktywne chłodzenie, to producenci muszą wymyślić jakieś rozwiązanie, które pozwoli konstrukcjom za 4 tys. złotych przetrwać więcej niż 2 dni.