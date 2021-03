ASUS ROG Phone 5

Rog Phone 5 posiada bardzo dużą baterię o pojemności 6000 mAh, ale jeszcze większe wrażenie robi superszybkie ładowanie za pomocą ładowarki HyperCharge – ta naładuje smartfona z mocą 65 watów.

Telefony ROG Phone 5 Pro i Ultimate posiadają ulepszony system sterowania AirTrigger 5, który oferuje teraz do czterech osobnych metod używania. Chodzi o dotykowe „spusty” w obudowie smartfona, które zastępują te wirtualne, wyświetlane w grach na ekranie urządzenia.

Smartfony ROG Phone 5 wyposażono ponadto w dwa symetryczne głośniki z siedmioma magnesami każdy, co ulepsza efekty dźwięku stereo. Telefony mają gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także przetwornik cyfrowo-analogowy ESS DAC klasy hi-fi do bezstratnego przetwarzania dźwięku. W smartfonach znajdziemy zainstalowane oprogramowanie AudioWizard do dostrajania dźwięku w zależności od tego, co robimy na smartfonie – gramy, słuchamy muzyki czy oglądamy filmy.

Największe wrażenie robi oczywiście ROG Phone 5 Ultimate, czyli najmocniejsza wersja nowego gamingowego smartfona ASUSa. Wyposażono go w kosmiczne 18 GB pamięci RAM LPDDR5 i z jednej strony zastanawiam się, gdzie jest granica, a z drugiej – która gra mobilna będzie w stanie wykorzystać pełnię możliwości tego mobilnego potwora.