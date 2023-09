Lenovo wprowadza rewolucyjny laptop. To zatrząśnie rynkiem!

Lenovo przygotowało mnóstwo nowości, nie tylko nowy przenośny PC Legion Go. Co jeszcze nas czeka?

Nowa gamingowa bestia od Lenovo. Poznajcie Legion 9i

Dzisiaj Lenovo ogłasza Lenovo Legion 9i — pierwszy 16-calowy laptop gamingowy marki Lenovo Legion z funkcją automatycznego systemu chłodzenia cieczą, przeznaczony dla graczy i twórców o wysokich wymaganiach związanych z grafiką. Producent gwarantuje, że Lenovo Legion 9i na nowo definiuje pojęcie wydajnego urządzenia w kategorii laptopów gamingowych. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i9-13980HX 13. generacji, a wspiera go karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 dla laptopów i 64 GB przetaktowanej dwukanałowej pamięci RAM DDR5 5600 MHz lub 32 GB przetaktowanej dwukanałowej pamięci RAM DDR5 6400 MHz. Nie da się ukryć, że laptop jest wyposażony w najwyższej klasy podzespoły, a sposób, w jaki uwalniana jest ich moc, sprawia, że Lenovo Legion 9i (16”, 8) jest naprawdę potężny.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mówimy tutaj o Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED 16:10 o zmiennej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Producent informuje również, że twórcy mogą wybierać między kolorystyką DCI-P3 i sRBG w preinstalowanym oprogramowaniu X-Rite dzięki fabrycznej kalibracji kolorów wyświetlacza. Wyświetlacz Mini-LED o proporcji 94% ekranu do obudowy oznacza zaskakująco dobre efekty wizualne zarówno dla graczy, jak i twórców treści. W kwestii pamięci, mówimy tutaj o dysku SSD PCIe (4. generacji) o pojemności do 2 TB.

System chłodzenia robi wrażenie

Lenovo zwraca również uwagę na to, że ich urządzenie jest pierwszym na świecie laptopem do gier ze zintegrowanym systemem chłodzenia cieczą wspomaganym sztuczną inteligencją. Mowa o Legion Coldfront — pierwszy tego rodzaju w 16-calowym laptopie do gier — pozwala Lenovo Legion 9i wygenerować maksymalnie 230 W TDP przy wadze 2,56 kg. System chłodzenia opracowany wspólnie z Cooler Master wykorzystuje pamięć VRAM procesora graficznego, aby zarządzać ciepłem podczas kolejnych sesji gier i włącza się, gdy procesor graficzny osiągnie temperaturę 84°C, aby ponownie go schłodzić. Co ciekawe, w połączeniu z zoptymalizowanym przez AI systemem chłodzenia powietrzem z trzema wentylatorami i 6333 oddzielnymi otworami wlotowymi, Lenovo Legion 9i (16”, 8) pozostaje chłodny nawet podczas najbardziej wymagających rozgrywek czy pracy. Aby uwzględnić dodatkową wagę niestandardowego układu chłodzenia cieczą, inżynierowie Lenovo musieli zaprojektować nową obudowę wykonaną z włókien węglowych, która nie tylko zmniejsza wagę, ale dzięki procesowi produkcji sprawia, że każdy Lenovo Legion 9i ma swój własny unikalny wybity wzór kutego karbonu na pokrywie laptopa.

Funkcja Smart FPS układu Lenovo LA-2 AI bezpośrednio łączy się z wyświetlaczem w celu śledzenia liczby klatek na sekundę i automatycznego dostosowywania mocy GPU i CPU zapewniając maksymalną liczbę klatek na sekundę niezależnie od scenariusza gry. Układ AI Lenovo LA-2 synchronizuje także Spectrum Legion RGB obecne w paskach wokół klawiatury i dolnej pokrywy, na napisie Legion na górnej pokrywie oraz w klawiaturze RGB Lenovo TrueStrike z wizualizacjami na ekranie. Co więcej, oprogramowanie Tobii Horizon zapewnia śledzenie ruchów głowy, co daje graczom dodatkowy poziom zanurzenia podczas grania w ulubione gry. Laptop ponadto oferuje baterię 99,99 Wh, którą można ładować za pomocą dołączonego smukłego zasilacza 330 W lub zasilacza Type-C o mocy 140 W (oba są dołączone do zestawu). Łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 zapewnia karta Wi-Fi Filogic 380 firmy MediaTek o prędkości bezprzewodowej do 6,5 Gb/s.

Podobnie jak w przypadku innych laptopów Lenovo Legion, także Lenovo Legion 9i jest wyposażony w system Windows 11 i 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się setkami gier wysokiej jakości od samego początku.

Pozostałe nowości od Lenovo

Lenovo przedstawia również nowe narzędzia technologiczne dostosowane do dynamicznych, zmieniających się potrzeb współczesnych biznesowych użytkowników końcowych. Nowy monitor, oprogramowanie i akcesoria zaprojektowano nie tylko w celu zwiększenia możliwości współczesnych pracowników zdalnych i hybrydowych, ale także w celu sprostania znaczącym wyzwaniom stojącym przed firmami w trakcie transformacji cyfrowej w różnych działach. Badania Lenovo pokazują, że zarządzanie zdalnymi pracownikami i globalnymi zespołami pozostaje głównymi zadaniami CIO. Dlatego nowe oferty łączą imponującą moc obliczeniową, wciągający obraz 3D i zaawansowane zabezpieczenia, tworząc jednolite, skupione na użytkowniku doświadczenie. Zaprezentowano:

Nowy monitor ThinkVision 27 3D – 27-calowy monitor kompatybilny z 2D/3D – oferuje płynne efekty 3D i śledzenie wzroku w czasie rzeczywistym;

Nowy przewodowy zestaw słuchawkowy Lenovo VOIP i przewodowy zestaw słuchawkowy Lenovo Wired ANC 2. generacji to wysokiej jakości rozwiązania audio dla profesjonalistów w hybrydowych środowiskach pracy, z linią przewodowych zestawów słuchawkowych oferujących redukcję szumów, dłuższy czas pracy baterii i kompatybilność z popularnymi platformami do pracy hybrydowej;

Oparty na chmurze Lenovo Device Manager wprowadzi do pracy zdalnej i wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ulepszone nowe funkcje, w tym kompleksowe rozwiązanie do zarządzania energią oparte na sztucznej inteligencji, które skutecznie obsłuży flotę urządzeń i zoptymalizuje zużycie energii;

Plecak Lenovo ThinkPad Professional (16”) 2. generacji oraz Torba ThinkPad Professional (16”, 14”) 2. generacji.

Źródło: Lenovo