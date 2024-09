LEGO za 11 zł? Nie daj się nabrać na takie reklamy

LEGO wciąż cieszy się ogromną popularnością mimo wysokich cen największych zestawów. A co, jeśli można je otrzymać za ułamek ceny? W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się reklamy zachęcające do wzięcia udziału w specjalnym konkursie-wyprzedaży, w ramach którego można kupić drogie klocki LEGO za niewielkie pieniądze.

Lego ogłasza wyjątkową promocję na wyprzedaż zestawów konstrukcyjnych z uszkodzonymi opakowaniami. Kup 3 zestawy za jedyne 11 zł! Podczas transportu i magazynowania niektóre opakowania naszych zestawów zostały lekko uszkodzone. Aby zrobić miejsce dla nowych produktów i zapewnić dostęp do ulubionych zestawów w obniżonej cenie, zdecydowaliśmy się zaoferować te zestawy z uszkodzonymi pudełkami w specjalnej cenie. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie części wewnątrz są zupełnie nowe i w kompletnym zestawie. Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

– tego typu reklamy zaczęły pojawiać się na Facebooku i Instagramie.

LEGO reklamuje się na Instagramie? Uwaga to oszustwo!

Oferta zestawów za niewielkie pieniądze wydaje się bardzo atrakcyjna, tym bardziej że na stronie nie brakuje komentarzy od polskich klientów, którzy skorzystali z promocji i zdobyli jedne z najciekawszych i najdroższych zestawów za ułamek ich ceny. Problem w tym, że zarówno strona, do której przekierowuje reklama, jak i same komentarze są fałszywe i wprowadzające w błąd. Warto poczytać komentarze i zapamiętać, by nie dać się nabrać na tego typu socjotechnikę.

Tym bardziej że nie brakuje wpisów "podejrzliwych osób", które do tego typu ofert podchodzą z dużą ostrożnością, bojąc się o bycie oszukanym. Opowiadają o tej inicjatywie w samych superlatywach, a dla podkreślenia wiarygodności wrzucają zdjęcia zestawów, które otrzymali. Te, na pierwszy rzut oka wyglądają na prawdziwe, jednak wystarczy przyjrzeć się bliżej, by zobaczyć, że mamy do czynienia z wygenerowanymi za pomocą AI grafikami, które jasno wskazują, że mamy do czynienia z jednym, wielkim oszustwem, na które trzeba uważać i nie dać się nabrać.

Co ciekawe, za reklamy nie jest odpowiedzialne LEGO, ale konto Empik Polska (empik2562), które wykorzystując systemy Facebooka, publikuje reklamy w obu mediach społecznościowych należących do Mety. Oczywiście konto to jest fałszywe i nie ma nic wspólnego z Empikiem, który obecny jest zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Jeśli widzicie tego typu reklamy pochodzące z rzekomo prawdziwych kont, np. polskich sklepów, niezwłocznie je zgłaszajcie do kontroli i weryfikacji. Choć moderacja ma dużo do robienia, gdyż media społecznościowe zalewane są hektolitrami fałszywych ogłoszeń, warto to robić za każdym razem, gdy widzimy, że coś wygląda podejrzanie.

Trzy zestawy LEGO za 11 zł brzmi jak marzenie, jednak może się skończyć dużo większymi problemami, w tym wyczyszczonym rachunkiem bankowym. Trzeba być ostrożnym i uważnym – w szczególności teraz, na kilkanaście tygodni przed najgorętszym okresem przedświątecznym, w którym każdy będzie myślał o prezentach i sposobach zaoszczędzenia pieniędzy.