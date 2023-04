Najszybszy zestaw klocków? LEGO i Sonic łączą siły!

Wielu chciało i teraz wszyscy dostaną. Taka współpraca to dla wielu spełnienie marzeń!

Grupa LEGO i SEGA ogłosiły dziś nową współpracę, w ramach której ulubione postacie i miejsca z uniwersum Sonic zostaną przedstawione w formie klocków. Jeśli jesteście fanami niebieskiego jeża i w ostatnim czasie z zazdrością patrzyliście na zestawy z Super Mario, mamy doskonałe wieści — dzięki nowej serii Sonic the Hedgehog od LEGO, wszyscy fani kultowej gry będą mogli budować, tworzyć i bawić się jako Sonic, Tails, Amy i Dr Eggman na uwielbianych planszach, takich jak Sfera Prędkości Sonica, Warsztat Tailsa i Samolot Tornado, Wyspa Ratowania Zwierząt Amy czy Strefa Zielonego Wzgórza.

Źródło: LEGO

Data premiery oraz ilość zestawów

„Będą mogli”, bo niestety zestawy nie debiutują od razu. Zestawy z serii LEGO Sonic będą dostępne w sklepach od sierpnia tego roku. Współpraca na linii dwóch firm obejmuje cztery zestawy o różnej wielkości i złożoności z elementami modułowymi, które pomogą fanom Sonica w budowaniu pełnych dynamiki przeszkód, przez które tytułowy bohater będzie się przedzierał, walcząc z Badnikami i ratując swoich przyjaciół. Można to spokojnie porównać do zestawów Hot Wheels z torami dla samochodów, co bez dwóch zdań jest wartością dodatnią.

Źródło: LEGO

Jak zachęca producent, fani Sonica mogą wykazać się kreatywnością, konstruując własne, niepowtarzalne trasy, łącząc zestawy i wymyślając nowe historie lub odtwarzając swoje wspomnienia. Dzięki zupełnie nowym akcesoriom budowniczowie będą mogli założyć kultowe czerwone trampki Blue Blur, aby spędzać czas ze swoimi słynnymi przyjaciółmi na pokładzie DJ-a, naprawiać samolot Tornado i wiele więcej.

Ceny i szczegółowe informacje

Ceny oraz dokładne informacje dotyczące debiutujących w sierpniu zestawów znajdziecie poniżej:

LEGO® Sonic the Hedgehog TM Sonic’s Speed Sphere Challenge (76990) Wiek: 7+ 292 klocków Wymiary zestawu: Wyrzutnia Speed Sphere - wysokość ponad 4 cm, szerokość 14 cm, głębokość 5 cm. 3 postaci i akcesoria: Sonic, kultowy moto robak Badnik, przyjaciel Sonica - Flicky oraz mnóstwo akcesoriów do odgrywania ról. Cena: 139,00 PLN



Źródło: LEGO

LEGO® Sonic the Hedgehog TM Tails’s Workshop and Tornado Plane (76991) Wiek: 6+ 376 klocków Wymiary zestawu: Warszata - wysokość ponad 9 cm, szerokość 12 cm, głębokość 9 cm. 4 postaci i akcesoria: – Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber i wiele akcesoriów do odgrywania ról. Cena: 189,99 PLN



LEGO® Sonic the Hedgehog TM Amy’s Animal Rescue Island (76992) Wiek: 7+ 388 klocków Wymiary zestawu: Wyspa - wysokość ponad 12 cm, szerokość 24 cm, głębokość 17 cm. 6 postaci i akcesoria: Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky i Flicky, plus akcesoria do kreatywnej zabawy. Cena: 249,99 PLN



Źródło: LEGO

LEGO® Sonic the Hedgehog TM Sonic’s Green Hill Zone Loop Challenge (76994) Wiek: 8+ 802 klocków Wymiary zestawu: Zespół toru głównego z pętlą – wysokość ponad 21 cm, szerokość 37 cm, głębokość 19 cm. 9 postaci i akcesoria: Sonic, Amy, a Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, Badniks Chopper i Newtron, plus akcesoria do kreatywnej zabawy. Cena: 499,99 PLN



Jak firmy zapatrują się na tę współpracę?

Ivo Gerscovich, główny dyrektor ds. biznesu i marki w SEGA of America, skomentował tę współpracę w następujący sposób:

W firmie SEGA dążymy do tworzenia niezapomnianych doświadczeń z naszymi partnerami licencyjnymi, które fani będą doceniać przez lata. Grupa LEGO jest liderem w dziedzinie zabawy i doskonałym partnerem, dającym nowe życie ekscytującym historiom, uwielbianym postaciom i lokalizacjom z uniwersum Sonic w domach fanów na całym świecie. Dzięki naszej kreatywnej współpracy, fani Sonica mogą posłużyć się swoją wyobraźnią, aby odegrać swoje ulubione momenty z gry, a my nie możemy się doczekać, aby zobaczyć efekty.

Źródło: LEGO

Frédéric Roland Andre, projektant w Grupie LEGO, mówi za to: