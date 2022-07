Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kontraktuje 10 reaktorów jądrowych SMR

Wygląda na to, że jeśli gdzieś ma zacząć się rewolucja z budową elektrowni opartych o małe reaktory jądrowe, to stanie się to w Polsce. Co najmniej kilka podmiotów deklaruje ich stworzenie, a dziś umowę na 10-reaktorowa elektrownię podpisała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Zielona strefa przemysłowa

To, że w Polsce jest duże zainteresowanie tego typu inwestycjami raczej nikogo powinno dziwić. Państwowe projekty budowy dużych elektrowni jądrowych prowadzone są od dekad w taki sposób, że zaczynam wierzyć, że prędzej zobaczymy działającą i dodatnią energetycznie elektrownię termojądrową (nie u nas oczywiście) niż taki obiekt u nas.

To ma jednak poważne konsekwencje, szczególnie dla biznesu. Ponieważ nasz prąd jest „brudny” koszty uprawnień do emisji CO 2 będą w naszą gospodarkę i firmy uderzać coraz mocniej. Stąd właśnie firmy i instytucje starają się temu zaradzić, tworząc elektrownie oparte o małe reaktory SMR, które mają mieć charakter modułowy, czy też prefabrykowany.

SMR i sporo niewiadomych

Inicjatywa Legnickiej strefy, realizowana wraz z DB Energy, jest więc do bólu logiczna i trzeba powiedzieć, zaplanowana z rozmachem. Ich elektrownia ma składać się z 10 reaktorów zbudowanych przez amerykańską firmę Last Energy, a każdy z nich ma mieć mocy 20 MWe. Mają to być reaktory typu PWR (ciśnieniowe reaktory wodne), o współczynniku mocy wynoszącym 95%.

Zasilane są przy pomocy wkładów z dwutlenku uranu, a pomimo swojej nazwy, chłodzenie odbywa się głównie przy użyciu obiegu powietrza. Firma chwali się, że czas ich budowy, dzięki wspomnianej już modułowości, jest do 50% krótszy niż przy budowach tradycyjnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspomniana firma to start-up, który nie ma na świecie ani jednej gotowej instalacji.

Generalnie, na dziś wszystkie reaktory SMR są w fazie co najwyżej prototypów i testów. Jednocześnie dla mniejszych podmiotów nie ma dla nich alternatywy, duża elektrownia to wciąż domena inwestycji na poziomie państwowym. Trzeba też pamiętać, że z SMR związane są kontrowersje, dotyczące generowania przez nie większej ilości odpadów.